Sprej na rany vyvolal búrku. Sinner musí po dopingovej afére bojovať o reputáciu

"Dôvod, prečo som mohol hrať, bol ten, že sme vedeli, kde sa látka nachádza a ako sa dostala do môjho tela," povedal. "To je veľmi dôležité, aby sa tento proces uskutočnil, aby sme im to dali vedieť, a oni to hneď pochopili."

Všetci prechádzajú rovnakým procesom

Sinner trval na tom, že sa mu dostalo rovnakého zaobchádzania ako jeho kolegom hráčom.

"Každý hráč, ktorý je pozitívne testovaný, musí prejsť rovnakým procesom. Neexistuje žiadna skratka, neexistuje žiadne odlišné zaobchádzanie, všetci prechádzajú rovnakým procesom," povedal.

"Niekedy zrejme poznám frustráciu ostatných hráčov. Ale možno preto, že ich suspendovali, nevedeli presne, odkiaľ to pochádza, tiež z akej látky. Hlavným dôvodom je práve pôvod a ako sa to dostalo do vlastného systému. Vedeli sme to hneď."

Američan Frances Tiafoe, posledný hráč, ktorý sa so Sinnerom stretol pred zverejnením tejto správy, v piatok kontroverziu obišiel.

"Štátne orgány robia to, čo robili. Samozrejme, že má povolenie hrať a to je zrejme všetko, na čom záleží. Ja sa len snažím sústrediť na US Open," povedal novinárom.

US Open sa začína v pondelok.