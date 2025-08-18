    Zmena plánov. Sinner si zahrá v štvorhre na US Open s českou tenistkou

    Kateřina Siniaková.
    Kateřina Siniaková. (Autor: SITA/AP)
    TASR|18. aug 2025 o 08:09
    ShareTweet0

    Pôvodne mal nastúpiť po boku Emmy Navarrovej.

    NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner bude hrať miešanú štvorhru na US Open s Češkou Kateřinou Siniakovou.

    Pôvodne mal nastúpiť po boku Emmy Navarrovej, tá sa však odhlásila pre štart na turnaji v mexickom Monterrey.

    Carlos Alcaraz a Emma Raducanová, obaja šampióni US Open v dvojhre, nastúpia v 1. kole proti Jessice Pegulovej a Jackovi Draperovi.

    Americko-britský pár získal nasadenie číslo 1 na základe kombinovaného rebríčkového postavenia.

    Sinner a Siniaková dostali voľnú kartu a v úvodnom kole sa stretnú s Alexandrom Zverevom a Belindou Benčičovou.

    Medzi ďalšími pármi figurujú Naomi Osaková a Gael Monfils, Karolína Muchová s Andrejom Rubľovom či Caty McNallyová s Lorenzom Musettim.

    Obhajcami titulu sú Taliani Sara Erraniová a Andrea Vavassori, jediný tradičný deblový pár v pavúku.

    Prvé a druhé kolo sa uskutočnia v utorok od 17.00 SELČ, semifinále a finále sú na programe v noci na štvrtok.

    Americká tenisová asociácia (USTA) upravila formát miešanej štvorhry s cieľom prilákať popredných hráčov.

    Zápasy sa uskutočnia v týždni pred začiatkom dvojhry a štvorhry so skrátenými setmi do štyroch gemov a bez zhôd za stavu 40:40.

    Celková dotácia pre túto súťaž je jeden milión dolárov. Informácie priniesla agentúra AP.

    Tenis

    Tenis

    Kateřina Siniaková.
    Kateřina Siniaková.
    Zmena plánov. Sinner si zahrá v štvorhre na US Open s českou tenistkou
    dnes 08:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Zmena plánov. Sinner si zahrá v štvorhre na US Open s českou tenistkou