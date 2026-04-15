Špecialista na štvorhru Jamie Murray ukončil aktívnu kariéru: Moja cesta sa skončila

Britský tenista a špecialista na štvorhru Jamie Murray sa vo veku 40 rokov rozhodol ukončiť aktívnu kariéru.
Starší brat Andyho Murrayho získal počas pôsobenia na kurtoch okrem iného sedem grandslamových titulov, triumfoval v Davisovom pohári a na okruhu ATP získal 34 turnajových triumfov.
Vo svetovom rebríčku bol niekoľko týždňov počas sezóny 2016 svetovou deblovou jednotkou.
„Moja tenisová cesta sa skončila po 36 rokoch. Som veľmi vďačný za všetky úžasné skúsenosti, ktoré mi tento skvelý šport dal. Ďakujem všetkým za neuveriteľnú podporu počas mojej kariéry,“ citovala Murrayho agentúra AFP.