Mal vyzvať Djokoviča. Mladý Čech musel odstúpiť z Australian Open

Český tenista Jakub Menšík pre zranenie odstúpil z Australian Open pred osemfinále, v ktorom mal v pondelok čeliť desaťnásobnému šampiónovi úvodného grandslamu sezóny Novakovi Djokovičovi zo Srbska.
Dvadsaťročný rodák z Prostějova na sociálnej sieti uviedol, že ho v posledných zápasoch trápili zhoršujúce sa ťažkosti s brušným svalom.
Menšík prišiel o možnosť proti legendárnemu srbskému súperovi ešte vylepšiť kariérne maximum na grandslame, ktoré dosiahol postupom do osemfinále v Melbourne.
"Píše sa mi to ťažko. Po tom, čo sme urobili všetko pre to, aby som pokračoval, musím z Australian Open odstúpiť kvôli zraneniu brušného svalu, ktoré sa v posledných zápasoch zhoršovalo, "uviedol Menšík.
Menšík sa na súboj s 38-ročným Djokovičom, ktorý je jeho vzorom, veľmi tešil. Šestnásty nasadený hráč mal v minulých dňoch veľmi dobrú formu. Tesne pred Australian Open ovládol turnaj v Aucklande a v Melbourne v posledných dvoch zápasoch nestratil ani set.
"Aj keď som teraz veľmi sklamaný, môj prvý postup tu do osemfinále je niečo, čo si so sebou ponesiem veľmi dlho. Od fanúšikov som cítil veľa energie a atmosféra v Melbourne bola naozaj špeciálna, "uviedol Menšík.
"Ďakujem všetkým za správy a fandenie. Znamená to pre mňa viac, ako si myslíte. Teraz je čas sa poriadne zotaviť, "dodala aktuálne česká rebríčková jednotka.
Po Menšíkovom odstúpení nezostal v pavúku dvojhry na Australian Open už ani jeden český zástupca. Ako posledná dnes vypadla Karolína Muchová, ktorá v troch setoch prehrala s Američankou Coco Gauffovou.
Zatiaľ nie je jasné, aké vážne Menšíkovo zranenie bude a či neovplyvní jeho štart v blížiacej sa kvalifikácii Davisovho pohára. Český tím sa cez víkend 7. a 8. februára predstaví v Jihlave proti Švédsku.