Úvodný grandslam sezóny vynechá veľké meno. Bolo to ťažké rozhodnutie, priznáva Draper

    Jack Draper, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. dec 2025 o 08:23
    Dôvodom je jeho dlhodobé zranenie ramena.

    Britský tenista Jack Draper nebude štartovať na nadchádzajúcom Australian Open. Úvodné grandslamové podujatie sezóny 2026 vynechá pre dlhodobé zranenie.

    Draper odohral od vlaňajšieho Wimbledonu jediný zápas v úvodnom kole US Open. Následne odstúpil z turnaja a predčasne ukončil sezónu pre zranenie ramena.

    „Nanešťastie, ja a môj tím sme sa rozhodli tento rok necestovať do Austrálie. Bolo to naozaj, naozaj ťažké rozhodnutie. Austrália je, samozrejme, grandslamový turnaj, takže je to jedno z najväčších podujatí v našom športe.

    Toto zranenie mám však už dlho. Som v úplne poslednej fáze uzdravovacieho procesu a vrátiť sa späť na kurty v turnaji, ktorý sa môže hrať na päť setov, mi neznie ako múdre rozhodnutie,“ uviedol 24-ročný tenista na sociálnej sieti. Australian Open v Melbourne sa začne 12. januára.

    dnes 08:23
