Swiateková kritizuje: Rusom a Bielorusom mali zakázať súťažiť už pred rokom

Swiateková už niekoľkokrát kritizovala strešnú organizáciu WTA za to, že ukrajinské tenistky nepodporuje dostatočne.

VARŠAVA. Tenisové organizácie zmeškali príležitosť zakázať ruským a bieloruským hráčom účasť na turnajoch po invázii Ruska na Ukrajinu. Vo štvrtok to vyhlásila poľská tenistka Iga Swiateková.

"Počula som, že po druhej svetovej vojne nedovolili hrať nemeckým, japonským a ani talianskym hráčom. Mám pocit, že takýto krok by ruskej vláde ukázal, že to možno nestojí za to.

Viem, že je to maličkosť, pretože sme len športovci, ale cítim, že šport je veľmi dôležitý a vždy ho niekto využíval na propagandu," uviedla svetová jednotka pre BBC.