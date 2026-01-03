Nezvyknem pozerať takéto veci. Poľka nevidí súvislosť so zmenami a dôležitými témami

Podľa šesťnásobnej grandslamovej šampiónky Igy Swiatekovej zápas o "Súboj pohlaví" nemá pre ženský tenis význam a ten už nič viac nepotrebuje dokazovať.
Reagovala tak na exhibičný duel zo záveru vlaňajška medzi aktuálnou jednotkou ženského rebríčka Bieloruskou Arinou Sabalenkovou a Austrálčanom Nickom Kyrgiosom, ktorý sa skončil triumfom mužského zástupcu 6:3, 6:3.
Hralo sa v Dubaji, pričom kurt na strane Sabalenkovej bol menší o 9 percent, aby bola obmedzená rýchlosť a sila Kyrgiosa. Podujatie však malo len veľmi málo spoločného s historickým zápasom z roku 1973 medzi Billie Jean Kingovou a Bobbym Riggsom, ktorý sa niesol v znamení boja za legitímnosť a finančné odmeny pre ženský profesionálny tenis.
"Nesledovala som to, pretože nezvyknem pozerať takéto veci. Určite to pritiahlo veľkú pozornosť a išlo o zábavu, ale nevidím v tom súvislosť so spoločenskými zmenami alebo dôležitými témami.
V porovnaní s rokom 1973 bolo rovnaké bolo len označenie duelu, ale viac podobností tam nebolo. Ženský tenis si už stojí sám za sebou," povedala svetová dvojka z Poľska v austrálskom Sydney počas turnaja tímov United Cup.
"Máme množstvo skvelých športovkýň a príbehov, ktoré môžeme prezentovať, nepotrebujeme sa porovnávať s mužským tenisom. Vlastne nie je potrebná žiadna konkurencia," dodala poľská hviezda.
Swiateková už na okruhu ovládla tri grandslamové turnaje, ale chýba jej titul z Australian Open. Uviedla tiež, že spomenutý United Cup je lepší spôsob, ako osláviť ženský i mužský tenis.
"Podujatia ako toto prinášajú tenis bližšie k ľuďom, fanúšikovia WTA aj ATP môžu sledovať turnaj s nadšením. Tiež vidieť singlistov, ktorí zvyčajne nemajú príležitosť hrať miešanú štvorhru, robí náš šport zaujímavejším a lepším," doplnila.
Každý duel United Cupu zahŕňajú jeden mužský a jeden ženský singlový zápas a k tomu aj miešanú štvorhru, pričom do štvrťfinále postúpia víťazi šiestich skupín v Perthe a Sydney a s nimi aj dva najúspešnejšie výbery z druhých priečok.
Sabalenková obhajovala svoj zápas proti Kyrgiosovi s tým, že tenis musí "ostať čerstvý, nový a zábavný". "Určite by som to urobila znovu. Mám rada pomstu a nerada nechávam veci tak, ako sú," konštatovala.