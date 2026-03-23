Vypadnutie v druhom kole má následky. Swiateková spravila zásadnú zmenu vo svojom tíme

Poľská tenistka Iga Swiateková ukončila spoluprácu s belgickým trénerom Wimom Fissettom, pod vedením ktorého vlani triumfovala vo Wimbledone.
Svetová trojka sa odhodlala k tomuto kroku po neúspešnom vystúpení na turnaji WTA 1000 v Miami, kde skončila už v 2. kole na rakete krajanky Magdy Linettovej.
Swiateková angažovala Fissetta v októbri 2024.
„V živote a v športe niekedy prichádza aj k takýmto momentom. Po turnaji v Miami som cítila veľké sklamanie.
V uplynulom období som dostala niekoľko tenisových lekcií Po niekoľkomesačnej spolupráci s Wimom som sa rozhodla, že každý pôjdeme svojou cestou.
Ďakujem mu za podporu a za všetko, čo sme spolu dosiahli. Pod jeho vedením sa mi splnil jeden z najväčších športových snov, dokázala som vyhrať Wimbledon," uviedla šesťnásobná grandslamová šampiónka na svojom instagrame.