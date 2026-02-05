    Obviňujú ho z ovplyvňovania zápasu. Francúz si skontroloval mobil, nakoniec prehral

    Ugo Humbert.
    Ugo Humbert. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. feb 2026 o 14:32
    V treťom sete v tajbrejku viedol 4:3.

    Mimoriadne kurióznym spôsobom sa skončilo účinkovanie tenistu Uga Humberta na turnaji ATP 250 vo francúzskom Montpellieri.

    Domáci zástupca sa počas tajbrejku tretieho setu osemfinálového zápasu s krajanom Adrianom Mannarinom vybral na lavičku, kde začal hľadať mobilný telefón.

    Po tejto aktivite už nedokázal v stretnutí zaznamenať ani jeden bod a s turnajom sa rozlúčil prehrou.

    Humbert viedol v treťom sete v tajbrejku 4:3, pri svojom podaní išiel z ničoho nič k svojmu miestu, kde začal hľadať mobilný telefón a po krátkej kontrole obrazovky sa vrátil späť.

    Po tejto aktivite sa ospravedlnil podľa portálu tn.nova.cz nielen súperovi, ale aj rozhodcovi stretnutia.

    Mannarino následne získal štyri body a po výsledku 6:7, 6:3 a 7:6 (4) postúpil v Montpellieri do štvrťfinále.

    Humbert sa stal terčom negatívnych reakcií na sociálnych sieťach, viacerí dokonca obvinili 27-ročného Francúza z ovplyvňovania zápasu.

    Humbert viedol v rozhodujúcom sete 5:4 a mal k dispozícii tri mečbaly.

