Slovenky zmiernili istú prehru. Hrunčáková s Mihálikovou uspeli vo štvorhre

Tereza Mihalíková (vľavo) a Viktória Hrunčáková (vpravo)
Sportnet, TASR|8. apr 2026 o 15:42
Zvíťazili v dvoch setoch.

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna

Slovensko - Srbsko 1:2

Mia Pohánková - Teodora Kostovičová 4:6, 1:6

Rebecca Šramková - Lola Radivojevičová 2:6, 2:6 

Hrunčáková, Miháliková - Kruničová, Seničová 6:4, 6:4

Slovenské tenistky prehrali v prvom zápase A-skupiny turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 v portugalskom Oeirase so Srbskom 1:2.

Po dvojhrách, v ktorých neuspeli Mia Pohánková a Rebecca Šramková, sa podarilo získať bod vo štvorhre Viktórii Hrunčákovej a Tereze Mihalíkovej.

Slovenská dvojica zdolala Aleksandru Kruničovú a Nataliju Seničovú v dvoch setoch 6:4 a 6:4.

V rámci stredajšieho upraveného programu nastúpia Slovenky nie skôr ako od 16.00 SELČ ešte proti Litve.

Slovenské duo potvrdzovalo od úvodného gemu lepšiu zohranosť na kurte. Síce pustilo Srbky do vedenia 4:3, ale na stratený servis zareagovalo najlepším možným spôsobom.

Ziskom troch gemov v rade vyhrali Hrunčáková s Mihalíkovou napokon prvý set 6:4. V druhom dejstve mali Slovenky herne navrch, ale aj napriek už istému víťazstvu sa ich súperky pokúšali získať aj tretí bod v zápase.

Ukázalo sa to najmä za stavu 2:4 z ich pohľadu, keď dokázali zrovnať skóre druhého setu. Hrunčáková s Mihalíkovou v dôležitých okamihoch nespanikárili, kľúčové body získali na svoju stranu a aj druhý set získali výsledkom 6:4.

Do semifinále postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK.

Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto. Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie.

Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.

Tabuľka I. skupiny euro-africkej zóny - skupina A

1.

Chorvátsko

1

1

0

3:0

1

2.

Srbsko

1

1

0

2:1

1

3.

Slovensko

1

0

1

1:2

0

4.

Litva

1

0

1

0:3

0

Billie Jean King Cup

