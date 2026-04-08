Slovenky zmiernili istú prehru. Hrunčáková s Mihálikovou uspeli vo štvorhre

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna
Slovensko - Srbsko 1:2
Mia Pohánková - Teodora Kostovičová 4:6, 1:6
Rebecca Šramková - Lola Radivojevičová 2:6, 2:6
Hrunčáková, Miháliková - Kruničová, Seničová 6:4, 6:4
Slovenské tenistky prehrali v prvom zápase A-skupiny turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 v portugalskom Oeirase so Srbskom 1:2.
Po dvojhrách, v ktorých neuspeli Mia Pohánková a Rebecca Šramková, sa podarilo získať bod vo štvorhre Viktórii Hrunčákovej a Tereze Mihalíkovej.
Slovenská dvojica zdolala Aleksandru Kruničovú a Nataliju Seničovú v dvoch setoch 6:4 a 6:4.
V rámci stredajšieho upraveného programu nastúpia Slovenky nie skôr ako od 16.00 SELČ ešte proti Litve.
Slovenské duo potvrdzovalo od úvodného gemu lepšiu zohranosť na kurte. Síce pustilo Srbky do vedenia 4:3, ale na stratený servis zareagovalo najlepším možným spôsobom.
Ziskom troch gemov v rade vyhrali Hrunčáková s Mihalíkovou napokon prvý set 6:4. V druhom dejstve mali Slovenky herne navrch, ale aj napriek už istému víťazstvu sa ich súperky pokúšali získať aj tretí bod v zápase.
Ukázalo sa to najmä za stavu 2:4 z ich pohľadu, keď dokázali zrovnať skóre druhého setu. Hrunčáková s Mihalíkovou v dôležitých okamihoch nespanikárili, kľúčové body získali na svoju stranu a aj druhý set získali výsledkom 6:4.
Do semifinále postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK.
Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto. Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie.
Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.
1.
Chorvátsko
1
1
0
3:0
1
2.
Srbsko
1
1
0
2:1
1
3.
Slovensko
1
0
1
1:2
0
4.
Litva
1
0
1
0:3
0