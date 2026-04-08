Pohár Billie Jean Kingovej 2026: Hrunčáková a Mihalíková vyhrali záverečnú štvorhru

Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková a Aleksandra Kruničová s Natalijou Seničovou dnes hrali štvorhru stretnutia Slovensko - Srbsko skupiny A euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
Billie Jean King Cup 2026
08.04.2026 o 14:11
3. kolo
Hrunčáková, Mihalíková
2:0
(6:4, 6:4)
Ukončený
Krunić, Seničová
Je dobojované! Hoci sme Srbsku v celkovom súboji podľahli, znížili sme stav na konečných 1:2 a tešiť nás môže aspoň víťazstvo zo štvohry, o ktoré sa postaral Hrunčáková a Mihalíková, ktoré zdolali v dvoch setoch Krunićovú a Seničovú v pomere 6:4 a 6:4.
Dnešný bohatý program ale nekončí. Na slovenské reprezentantky dnes bude čakať aj súboj proti Litve, pričom sa dnes ešte odohrajú klasicky dve dvojhry a jedna štvohra.
Ja vám už pre túto chvíľu ďakujem za pozornosť.
Koniec zápasu
6:4
Loptička končí v sieti a vo štvohre víťazíme!
40-0
Hrunčáková s Mihalíkovou majú hneď tri mečboly!
30-0
Ďalší bod pre slovenskú dvojicu.
15-0
Podanie súperiek začíname ziskom bodu.
5:4
Dôležitá loptička ide na konto Sloveniek, keď sa výbornou hrou na sieti prezentovala Mihalíková.
A-40
Bod pre Slovensko.
40-40
Prichádza zhoda.
40-30
Bod pre srbskú dvojicu.
40-15
Zvládli sme ťažkú výmenu, máme k dispozícii dva gemboly.
30-15
Po výbornom podaní zaznamenávame bod.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
0-15
Tentokrát začínajú gem ziskom bodu naše súperky.
4:4
Výborná hra na sieti zo strany srbskej dvojice, ktorá vyrovnávaa stav druhého setu na 4:4.
30-40
Mihalíková kazí a Srbky majú k dispozícii brejkbol.
30-30
Zahlásený aut, máme tu stav po tridsať a dôležitá výmena pred nami.
30-15
Prichádza ďalší zisk bodu.
15-15
Tento úder ale končí na sieti, stav po pätnásť.
15-0
Začíname ziskom loptičky.
4:3
Srbská dvojica si berie späť svoje podanie a znižuje na 3:4, pričom sa chystá podávať.
15-40
Srbky zvládli úder po pravej strane a vybojovali si dva brejkboly!
15-30
Zo zisku bodu sa tešia srbské reprezentantky.
15-15
Máme tu stav po pätnásť.
15-0
Svoje podanie štartujeme ziskom bodu.
4:2
Tentokrát už brejkbol využívame a vedieme 4:2!
A-40
Výhodu si vybojovali slovenské reprezentantky.
40-40
Prichádza zhoda, brejkbol odvrátený.
40-30
Vybojovali sme si brejkbol!
30-30
Máme tu stav po tridsať.
30-15
Toto bolo tesné, loptička ale končí za zadnou čiarou. Bod pre Srbsko.
30-0
Prichádza ďalší zisk bodu, pričom sa Hrunčáková s Mihalíkovou dostávajú blízko k brejkbolom.
15-0
Bod pre Slovensko.
3:2
Slovensko ide znova do vedenia, tentokrát 3:2.
40-15
Sú tu dva gemboly.
30-15
Bod sa podarilo uhrať aj našim súperkám.
30-0
Ďalší zisk bodu pre slovenskú dvojicu.
15-0
Bod pre Slovensko.
2:2
Srbská dvojica využíva hneď prvý gembol a vyrovnáva na 2:2.
15-40
Sú tu dva gemboly pre Srbsko.
15-30
Bod pre Srbsko.
15-15
Mihalíková nezachytili úder na sieti, bod pre naše súperky.
15-0
Slovenská dvojica začína opäť úspešne ziskom bodu.
2:1
Dostávame sa znova do vedenia.
40-15
Máme k dispozícii dva gemboly.
30-15
Ďalší bod pre slovenské farby.
15-15
Bod pre srbskú dvojicu.
15-0
Slovenky začínajú vlastné podanie ziskom bodu.
1:1
Srbskej dvojici sa podarilo dotiahnuť gem vo víťazný koniec.
40-A
Výhoda pre Srbsko.
40-40
Je vyrovnané, dostávame sa tak na zhodu.
30-40
Lenže bod získavajú aj Slovenky.
15-40
Dva gemboly pre Krunićovu so Seničovou.
15-30
Srbská dvojica získava bod.
15-15
Víťazný úder smeruje na naše konto, výborná hra na sieti.
0-15
Registrujeme zisk bodu pre srbskú dvojicu.
1:0
Slovenská dvojica vstupuje do druhéhu setu úspešne, keď sa ujíma vedenia 1:0.
40-15
Srbský úder sa končí iba na sieti, máme k dispozícii dva gemboly.
30-15
Získavame ďalší bod.
15-15
Tentokrát zvládli hru na sieti lepšie srbské reprezentantky.
15-0
Začíname úspešným ziskom bodu.
6:4
Slovenská dvojica to zvládla a víťazí v prvom sete!
40-15
Teraz však Srbkám vyšla skrátená hra na sieť.
40-0
Slovenky si vďaka skvelej spolupráci vybojovali hneď tri setboly!
30-0
Mihalíková zvládla úder na sieti a sme dve loptičky od zisku vôbec prvého setu na tomto turnaji.
15-0
Začíname ziskom bodu.
5:4
Eso na záver ukončuje gem v náš prospech, srbská dvojica pôjde podávať na udržanie sa v prvom sete.
40-15
Mihalíková zahrala výborne na sieti, čím máme k dispozícii dva gemboly.
30-15
Po neúspešnom riterne ťažíme z bodového zisku.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
15-0
Výborná hra na sieti, získavame bod.
4:4
Slovenská dvojica využíva hneď prvý brejkbol a berie si späť svoje stratené podanie!
40-30
Uspeli sme sa sieti a získavame možnosť brejkbolu!
30-30
Je tu stav po tridsať a dôležitá loptička pred nami.
30-15
Po kvalitnom servise sa z bodu tešia aj naše súperky.
30-0
Získavame navyše ďalší bod.
15-0
Bod pre slovenskú dvojicu.
3:4
Neuspeli sme s hrou na sieti, srbská dvojica si tak berie naše podanie.
30-40
Navyše je tu brejkbol srbského páru.
30-30
Po dvojchybe sa dostávame na stav po tridsať.
30-15
Bodu sa dočkala aj dvojica zo Srbska.
30-0
Ďalší zisk bodu pre slovenské tenistky.
15-0
Nepresná loptička znamená bod pre slovenské reprezentantky.
3:3
Čistá hra pre srbskú dvojicu.
0-40
Mihalíkovej nevyšiel ritern, ktorý poslala iba do siete.
0-30
Ďalší zisk bodu pre Krunićovú a Seničovú.
0-15
Loptičku na zadnú čiaru sme už nedobehli, bod pre Srbsko.
3:2
Mihalíková so smečom na sieti, ideme do vedenia 3:2.
40-15
Zvládli sme hru na sieti, keď sa víťazným úderom prezentovala Mihalíková.
30-15
Prichádza eso v podaní Hrunčákovej.
15-15
Tentokrát ritern súperiek končí iba v sieti.
0-15
Bekhendový úder Hrunčákovej nevyšiel, bod pre naše súperky.
2:2
Hrunčáková posiela úder zo zadnej čiare iba do siete. Je vyrovnané, 2:2.
30-40
Srbky zvládli hru na sieti a vypracovali si tak gembol.
30-30
Víťazný úder zo strany Sloveniek, dostávame hru na stav po tridsať.
15-30
Ďalší bod pre srbskú dvojicu.
15-15
Bod si pripisujú aj naše súperky.
15-0
Začíname znova úspešným bodom.
2:1
Pokračujeme však ziskom gemu, vďaka ktorému vedenie 2:1.
40-30
Srbská dvojica znižuje.
40-15
Dva gemboly pre Hrunčákovú s Mihalíkovou.
30-15
Bod si pripisujú aj naše súperky zo Srbska.
30-0
Ďalší zisk bodu pre Slovensko.
15-0
Slovenky začínajú ziskom bodu.
1:1
Máme vyrovnané, 1:1 v rámci úvodného setu.
15-40
Srbsko má k dispozícii dva gemboly.
15-30
Ďalší bod pre srbské reprezentantky.
15-15
Bod pre srbskú dvojicu.
15-0
Séria slovenských bodov pokračuje.
1:0
Hrunčáková a Mihalíková na úvod so ziskom gemu.
40-15
Slovenky majú k dispozícii gemboly.
30-15
Ďalší zisk bodu pre slovenskú dvojicu.
15-15
Slovenky získavajú bod.
0-15
Prichádza zisk bodu pre srbskú dvojicu.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Slovensko vstúpi do štvorhry za nepriaznivého stavu 0:2, keď sa v oboch prípadoch tešili z víťazstva vo dvojhre srbské tenistky.
Duel je presunutý na zajtra, rovnako tak aj všetky stretnutia v rámci súboja Slovenska so Srbskom. Pokračovať sa bude v stredu.
Zápas sa uskutoční po skončení druhej ženskej dvojhry. Pre nepriaznivé počasie sa však čas zápasu bude posúvať.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní stretnutia na Billie Jean King Cup, keď v rámci 1. kola zabojuje Slovensko proti Srbsku. O ženskú štvorhru sa pritom postará Hrunčáková s Mihalíkovou proti Krunićovej so Seničovou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.