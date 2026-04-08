Slovenky potvrdili hladký triumf nad Litvou. Deblistky využili hneď prvý mečbal

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna
Slovensko - Litva 0:3
Mia Pohánková - Andre Lukosiuteová 6:3, 6:0
Rebecca Šramková - Justina Mikulskytéová 6:4, 6:3
Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková - André Lukošiutéová, Justina Mikulskytéová 6:1, 6:3
Slovenské tenistky triumfovali v druhom zápase A-skupiny turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 v portugalskom Oeirase nad Litvou 3:0.
O záverečnom bode rozhodla štvorhra, Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková zdolali André Lukošiutéovú a Justinu Mikulskytéovú 6:1 a 6:3.
Mia Pohánková a Rebecca Šramková sa postarali o prvé dve body v dvojhre. Účinkovanie v skupine zakončí slovenská zostava vo štvrtok 9. apríla, od 12.00 h je na programe duel s Chorvátskom. V tabuľke A-skupine majú Slovenky bilanciu jedného víťazstva a jednej prehry.
Slovenská dvojica nastupovala oproti súperkám na kurt oddýchnutá, keďže sa zatiaľ na turnaji v Portugalsku špecializuje primárne na štvorhru. Tiež bola bola v roli papierového favorita vzhľadom na postavenie hráčok vo svetovom rebríčku WTA.
Hrunčáková s Mihalíková potvrdzovali tieto fakty už od prvého gemu, do úvodného setu vstúpili ziskom štyroch hier po sebe. Na krátky moment sa potom dostala k slovu aj litovské duo, ale dianie na kurte bolo naďalej pod slovenskou kontrolou.
Slovenky získali prvý set výsledkom 6:1. K žiadnej výraznejšej zmene neprišlo ani po krátke prestávke, Litovky ťahali za kratší koniec a Hrunčákovej s Mihalíkovou tak stačilo držať si vlastné podanie, respektíve vyčkávať na chyby súperiek.
Hneď prvý mečbal slovenská dvojka využila a napokon vybojovala proti Litve aj tretí bod.
Do semifinále turnaja postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK. Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto.
Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie. Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.