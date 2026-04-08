Slovenky potvrdili hladký triumf nad Litvou. Deblistky využili hneď prvý mečbal

Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková
Sportnet, TASR|8. apr 2026 o 22:16
ShareTweet0

Hrunčáková s Mihalíkovou získali pre Slovensko aj tretí bod.

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna

Slovensko - Litva 0:3

 Mia Pohánková - Andre Lukosiuteová 6:3, 6:0

 Rebecca Šramková - Justina Mikulskytéová 6:4, 6:3

Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková - André Lukošiutéová, Justina Mikulskytéová 6:1, 6:3

Slovenské tenistky triumfovali v druhom zápase A-skupiny turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 v portugalskom Oeirase nad Litvou 3:0.

O záverečnom bode rozhodla štvorhra, Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková zdolali André Lukošiutéovú a Justinu Mikulskytéovú 6:1 a 6:3.

Mia Pohánková a Rebecca Šramková sa postarali o prvé dve body v dvojhre. Účinkovanie v skupine zakončí slovenská zostava vo štvrtok 9. apríla, od 12.00 h je na programe duel s Chorvátskom. V tabuľke A-skupine majú Slovenky bilanciu jedného víťazstva a jednej prehry.

Slovenská dvojica nastupovala oproti súperkám na kurt oddýchnutá, keďže sa zatiaľ na turnaji v Portugalsku špecializuje primárne na štvorhru. Tiež bola bola v roli papierového favorita vzhľadom na postavenie hráčok vo svetovom rebríčku WTA.

Hrunčáková s Mihalíková potvrdzovali tieto fakty už od prvého gemu, do úvodného setu vstúpili ziskom štyroch hier po sebe. Na krátky moment sa potom dostala k slovu aj litovské duo, ale dianie na kurte bolo naďalej pod slovenskou kontrolou.

Slovenky získali prvý set výsledkom 6:1. K žiadnej výraznejšej zmene neprišlo ani po krátke prestávke, Litovky ťahali za kratší koniec a Hrunčákovej s Mihalíkovou tak stačilo držať si vlastné podanie, respektíve vyčkávať na chyby súperiek.

Hneď prvý mečbal slovenská dvojka využila a napokon vybojovala proti Litve aj tretí bod.

Do semifinále turnaja postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK. Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto.

Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie. Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.

Billie Jean King Cup

    st 22:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Billie Jean King Cup»Slovenky potvrdili hladký triumf nad Litvou. Deblistky využili hneď prvý mečbal