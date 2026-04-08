Pohár Billie Jean Kingovej 2026: Slovenky vyhrali záverečnú štvorhru s Litvou

Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková a Justina Mikulskytéová s Andre Lukošiutéovou dnes hrali štvorhru stretnutia Slovensko - Litva skupiny A euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
ONLINE PRENOS: Hrunčáková, Miháliková - Mikulskytéová, Lukošiutéová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, štvorhra, streda, výsledok, NAŽIVO)
Billie Jean King Cup 2026
08.04.2026 o 20:48
3. kolo
Hrunčáková, Mihalíková
2:0
(6:1, 6:3)
Ukončený
Mikulskytéová, Lukosiute
Je dobojované! Slovensko víťazí v poslednom vystúpení dnešného dňa, keď si Hrunčáková a Mihalíková poradili vo štvorhre s Mikulskytéovou a Lukosiuteovou vo dvoch setoch – 6:1 a 6:3.
V celkovom súčte tak Slovensko poráža Litvu presvedčivo 3:0 na zápasy. Máme tak za sebou nahustený deň, ktorý sme odštartovali takmer kompletnou dohrávkou proti Srbsku. Po porážke 1:2 na zápasy sme ale dokázali zareagovať, pričom nás zajtra bude čakať posledný súper v skupine – Chorvátsko.
Ďakujem vám už za pozornosť a prajem pekný zvyšok večera.
V celkovom súčte tak Slovensko poráža Litvu presvedčivo 3:0 na zápasy. Máme tak za sebou nahustený deň, ktorý sme odštartovali takmer kompletnou dohrávkou proti Srbsku. Po porážke 1:2 na zápasy sme ale dokázali zareagovať, pričom nás zajtra bude čakať posledný súper v skupine – Chorvátsko.
Ďakujem vám už za pozornosť a prajem pekný zvyšok večera.
Koniec zápasu
6:3
Mihalíková zvládla poslednú loptičku na sieti a víťazíme!
40-0
Prichádzajú tri mečboly pre slovenský tím.
30-0
Mihalíková s ďalším víťazným úderom zo siete.
15-0
Vynikajúca hra na sieti v podaní Mihalíkovej, ktorá posiela úder do voľného priestoru.
5:3
Tak to je škoda. Mohli sme rozhodnúť cez smečované pokusy, napokon ale kazí Hrunčáková úderom do siete. Slovenská dvojica však pôjde podávať na víťazstvo v dnešnom zápase.
30-40
Pre zisk bodu si však prišla aj slovenská dvojica.
15-40
Loptička netrafila Mihalíkovú ideálne, dva gemboly pre Litvu.
15-30
Výborný bekhend Hrunčákovej na sieti znamená zisk bodu aj pre slovenské farby.
0-30
Litva pokračuje v bodovom snažení.
0-15
Bod pre naše súperky z Litvy.
5:2
Slovenky sa vydali na sieť, kde úspešne rozhodujú o zisku gemu a vedú 5:2! Znamená to teda, že sa reprezentantky Litvy budú chystať podávať na udržanie sa v zápase.
40-40
Bod pre naše súperky, pred nami rozhodujúca loptička.
40-30
K dispozícii máme gembol.
30-30
Ale pozor. Súperky zvládli hru na sieti a dostávajú sa na stav po tridsať.
30-15
Pripisujeme si ďalší zisk bodu.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
0-15
Bodový zisk pre Litvu.
4:2
Litva to zvládla a znižuje na 2:4.
40-40
Dostávame sa na zhodu a pred nami rozhodujúca loptička.
30-40
Gembol pre dvojicu z Litvy.
30-30
Výborná spolupráca slovenskej dvojice, keď Hrunčáková trafila ideálna zadnú čiaru, následne sa Mihalíkova prezentovala smečom.
15-30
Ďalší bod pre reprezentantky Litvy.
15-15
Lenže po nepresnom zakončení sa dostávame na stav po pätnásť.
0-15
Prichádza bodový zisk pre dvojicu z Litvy.
4:1
Zvládli sme aj svoje podanie, čo znamená potvrdenie brejku a vedenie 4:1 v rámci druhého setu.
40-15
Úder od Hrunčákovej už súperky nedokázali odvrátiť, keď loptička skončila v sieti.
30-15
Víťazný úder ide na konto slovenskej dvojice.
15-15
Súperkám sa ale darí vyrovnať na stav po pätnásť.
15-0
Pokračuje bodová séria slovenského tímu.
3:1
Slovenské reprezentantky využívajú brejkbol a vedú 3:1, pričom sa budú chystať na podanie.
40-15
Máme k dispozícii dva brejkboly!
30-15
Výborný úder po čiare predviedla Mihalíková, ktorá získava bod pre svoju dvojičku.
15-15
Vzápätí ale prichádza dvojchyba, máme tu stav po pätnásť.
0-15
Litva štartuje svoje podanie ziskom bodu.
2:1
Gem sme zvládli najrýchlejším možným spôsobom. Čistá hra pre Slovenky.
40-0
Prichádzajú tri gemboly pre slovenskú dvojicu.
30-0
Pripisujeme si ďalší zisk bodu.
15-0
Svoje podanie začíname úspešným bodom.
1:1
Rozhodujúcu loptičku sme nezvládli, pokus Hrunčákovej dopadá len za zadnú čiaru.
40-40
Pomohla nám páska, následne sa Litva dopustila nevynútenej chyby.
30-40
Mihalíková si poradila so smečom na sieti.
15-40
Sú tu dva gemboly pre naše súperky z Litvy.
15-30
Po úderoch Mihalíkovej kazia súperky, bod aj na slovenskú stranu.
0-30
Vzápätí prichádza ďalší bodový zisk pre Litvu.
0-15
Bod si pripisujú naše súperky.
1:0
Otočili sme priebeh gemu a otvára druhý set našim ziskom.
40-40
Ritern končí v sieti a odvrátili sme aj tretí brejkbol! Rozhodujúca loptička pred nami.
30-40
Odvrátili sme aj druhý, pred nami ešte posledný tretí.
15-40
Prvý brejkbol úspešne odvraciame.
0-40
Ale pozor! Sú tu hneď tri brejkboly pre naše súperky.
0-30
Ďalší zisk bodu pre dvojicu z Litvy.
0-15
Úspešným ziskom bodu začína druhý set náš súper.
0:0
Mihalíková ukončuje gem výrazným zakončením na sieti a víťazíme v prvom sete jednoznačne 6:1!
40-40
Máme tu zhodu a kľúčová loptička pred nami.
40-30
Je tu setbol pre slovenskú dvojicu!
30-30
Ritern Hrunčákovej sa končí iba za zadnou čiarou. Stav po tridsať.
30-15
Zvládli sme náročnú výmenu na sieti, s víťazným úderom napokon Hrunčáková.
15-15
Hrunčáková si postrážila aut od súperky, pričom dostávajú hru na stav po pätnásť.
0-15
Nový gem začína bodovým ziskom dvojica z Litvy.
5:1
Ritern súperiek sa končí za našou zadnou čiarou, vedieme 5:1. Podávať pôjde Mikulskytéová na udržanie sa Litvy v prvom sete.
40-15
Prichádzajú dva gemboly pre Hrunčákovú s Mihalíkovou.
30-15
Ďalší zisk bodu pre slovenskú dvojicu.
15-15
Hráčky z Litvy zahrali iba do siete, bod pre náš tím.
0-15
Podanie Hrunčákovej otvárajú ziskom bodom naše súperky.
4:1
Litva získava vôbec prvé gem na svoju stranu v rámci aktuálnej štvorhry.
30-40
Gembol pre dvojicu z Litvy.
30-30
Máme tu stav po pätnásť.
30-15
Ďalší bod pre slovenskú dvojicu.
15-15
Bod pre Slovenky.
0-15
Súperky otvárajú svoje podanie ziskom bodu.
4:0
Slovenská dvojica vedie už 4:0!
40-40
Slovenská dvojica sa dostáva na zhodu.
30-40
Prvý brejkbol úspešne odvrátený, keď sa súperky prezentovali neúspešným riternom v aute.
15-40
Teraz už ale prichádzajú dva brejkboly pre dvojicu z Litvy.
15-30
Brejkboly zatiaľ nedopúšťame po úspešnej hre na sieti od Hrunčákovej.
0-30
Dvojica z Litvy sa začína chytať, pričom je kúsok od prvých brejkbolov.
0-15
Naše podanie štartuje bodovým ziskom pre Litvu.
3:0
Využívame aj druhý brejkbol v zápase a vedieme už 3:0!
A-40
Súperky robia chybu a máme k dispozícii brejkbol!
40-40
Lenže Hrunčákovej ritern končí po forhende na ľavej strane, je tu zhoda.
30-40
Dvojica z Litvy dokázala otočiť priebeh gemu a má k dispozícii gembol.
30-30
Loptička končí na našej strane, keď ju zastavila sieť. Máme tu stav po tridsať.
30-15
Hrunčáková sa to snažila namieriť k zadnej čiare, je z toho ale aut.
30-0
Prichádza druhý dvojchyba našich súperiek.
15-0
Mihalíkovej ritern už nedokázala odvrátiť Lukosiute.
2:0
Mihalíková potvrdila svoju kvalitu vo štvorhre a smečuje pri sieti hneď pri prvej príležitosti. Výborný vstup slovenského tímu do zápasu, vedie už 2:0.
40-15
Hrunčáková ale robí dvojchybu. Bodujú aj naše súperky.
40-0
Vynikajúcí bekhend Mihalíkovej znamená hneď tri gemboly pre naše družstvo.
30-0
Mihalíková nedala šancu riternu a zo siete pritom skúsene ukončuje výmenu v náš prospech.
15-0
Séria slovenských bodov pokračuje aj pri našom podaní.
1:0
Prvá dvojchyba v zápase zakončuje gem, keď sa slovenská dvojica dostáva ihneď do brejku.
40-15
Lukosiute pretiahla úder až za zadnú čiaru, sú tu hneď dva brejkboly pre slovenskú dvojicu.
30-15
Mikulskytéová pokazila jednoznačný úder, bodujú tak Slovenky.
15-15
Prichádza aut, boduje aj slovenská dvojica.
0-15
Hrunčáková nezahrala na sieti loptičku ideálne, bod pre súperky.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní stretnutia na Billie Jean King Cup, keď v rámci 2. kola zabojuje Slovensko proti Litve. O ženskú štvorhru sa pritom postará dvojica Hrunčáková – Mihalíková proti dvojici Mikulskytéová – Lukosiute.
Už pred začiatkom štvorhry je jasné, že Slovensko zdolá Litvu v rámci druhého súboja, keď po víťazstve Pohánkovej a Šramkovej vedie 2:0. Zabojovať však môžeme o víťazstvo 3:0, ktoré nám môže pomôcť v konečnom zúčtovaní.
Už pred začiatkom štvorhry je jasné, že Slovensko zdolá Litvu v rámci druhého súboja, keď po víťazstve Pohánkovej a Šramkovej vedie 2:0. Zabojovať však môžeme o víťazstvo 3:0, ktoré nám môže pomôcť v konečnom zúčtovaní.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.