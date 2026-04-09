ONLINE: Hrunčáková, Miháliková - Bagaričová, Würthová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2026 LIVE

Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková a Lucija Čiričová Bagaričová s Tara Würthová dnes hrajú štvorhru stretnutia Slovensko - Chorvátsko skupiny A euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
Billie Jean King Cup 2026
09.04.2026 o 18:47
3. kolo
Hrunčáková, Mihalíková
1:0
(6:2, 0:1)
Prebiehajúci
Ćirićová Bagarićová, Würthová
0:1
Ďalšia nepresnosť zo slovenskej strany, Chorvátsko otvára druhú sadu úspešným gemom.
30-40
Nepresnosť z našej rakety prináša súperkám zisk gembolu.
30-30
Vyrovnaný priebeh gemu pokračuje, máme tu stav po pätnásť.
30-15
Prichádza ďalší bod pre slovenské farby.
15-15
Boduje aj slovenská dvojica, stav po pätnásť.
0-15
Chorvátska dvojica začína druhý set úspešným ziskom bodu.
6:2
Využívame hneď prvý setbol a získavame úvodnú sadu v náš prospech v pomere 6:2.
40-0
Hrunčáková s Mihalíkovou majú pred sebou tri setboly!
30-0
Ďalší zisk bodu pre slovenskú dvojicu.
15-0
Začíname ziskom bodu, keď Hrunčáková uspela s hrou na sieti.
5:2
Využívame ponúknutý brejkbol a ideme podávať na víťazstvo v úvodnej sade.
40-30
Máme k dispozícii brejkbol!
30-30
Dostávame sa na stav po tridsať.
15-30
Ďalší zisk bodu pre chorvátsku dvojicu.
15-15
Úspešný bod si pripisuje aj slovenská dvojica.
0-15
Úspešná hra na sieti zo strany Chorvátska.
4:2
Chorvátky dokráčali k zisku gemu po prvom využitom brejkbole. 2:4 a smerujú podávať.
15-40
Mihalíková kazí vysoký úder a naše súperky majú k dispozícii dva brejkboly.
15-30
Ďalší zisk bodu pre Chorvátky, ktoré môžu znova znížiť. Majú k tomu dobre nakročené.
15-15
Máme tu stav po pätnásť.
0-15
Mihalíková chybuje na sieti, loptičku totiž nedostala na druhú polovicu.
4:1
Loptička končí za zadnou čiarou, prvý gem zaznamenáva tak aj dvojica Ćirićová Bagarićová – Würthová.
40-40
Dostávame sa však na zhodu a čaká nás rozhodujúci bod.
30-40
Chorvátska dvojica má k dispozícii gembol.
30-30
Loptička končí v sieti, máme tu stav po tridsať.
15-30
Ďalší zisk bodu pre chorvátsku dvojicu.
15-15
Bod si ale pripisuje aj slovenská dvojica.
0-15
Dobrá hra na sieti od Chorvátska.
4:0
Posledný z gembolov už využívame a vedieme 4:0.
40-30
Tentokrát neodvrátila loptičku na sieti Hrunčáková.
40-15
Mihalíková nezahrala ideálny úder, bod pre naše súperky.
40-0
Slovenky sú blízko k ďalšej čistej hre.
30-0
Ďalší zisk bodu pre Hrunčákovú s Mihalíkovou.
15-0
Pokračujeme v bodovom ťažení.
3:0
Táto loptička už ale končí v aute, Slovenky vedú už 3:0 a smerujú podávať. Absolútna dominancia v podaní Hrunčákovej a Mihalíkovej.
40-30
Vzápätí dobrá hra na sieti znamená aj druhý zisk bodu pre Chorvátsko.
40-15
Chorvátska dvojica zaznamenáva vôbec svoj prvý bod v dnešnom zápase.
40-0
Hrunčáková zahrala výborne na sieti a sú tu ďalšie tri brejkboly pre Slovensko!
30-0
A je tu aj desiaty bod. Trápenie chorvátskej dvojice pokračuje.
15-0
Deviaty bod v rade pre slovenské reprezentantky.
2:0
Slovenky zatiaľ nedovolili súperkám získať bod a po dvoch čistých hrách vedieme už 2:0.
40-0
Hrunčáková vyťahuje eso a sme blízko k ďalšej čistej hre.
30-0
Ďalší zisk bodu pre slovenskú dvojicu.
15-0
Pokračujeme v sérii bodov, keď Hrunčáková poslala víťazný úder po pravej strane.
1:0
Výborný štart do dnešnej štvorhry, využívame prvý brejkbol a vedieme 1:0!
40-0
Smerujeme k čistej hre. Sú tu tri brejkboly pre Slovensko!
30-0
Ďalší zisk bodu pre duo Hrunčáková a Mihalíková.
15-0
Slovenská dvojica začína stretnutie ziskom bodu.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní stretnutia na Billie Jean King Cup, keď v rámci 3. kola zabojuje Slovensko proti Chorvátsku. O ženskú štvorhru sa pritom postará dvojica Hrunčáková – Mihalíková proti dvojici Ćirićová Bagarićová – Würthová.
Už pred začiatkom štvorhry je jasné, že Slovensko zdolá Chorvátsko v rámci tretieho súboja, keď po víťazstve Pohánkovej a Šramkovej vedie 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.