Klein ide do kvalifikácie ako nasadený. Hrunčákovú čaká boj s jednotkou pavúka

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková zabojuje o postup do hlavnej fázy záverečného grandslamu sezóny US Open v New Yorku proti Britke Francesce Jonesovej.
Dvadsaťsedemročnú Slovenku čaká súboj s najvyššie nasadenou hráčkou kvalifikácie.
V mužskom pavúku sa stretne jediný slovenský zástupca Lukáš Klein v pozícii nasadenej štrnástky s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny.
Kvalifikačné boje sa vo Flushing Meadows začínajú v pondelok 18. augusta. Istú účasť v hlavnom pavúku má v dvojhre Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.
Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský tenisový zväz.