Klein ide do kvalifikácie ako nasadený. Hrunčákovú čaká boj s jednotkou pavúka

    Viktória Hrunčáková. (Autor: TASR)
    TASR|17. aug 2025 o 21:02
    Kvalifikačné boje sa vo Flushing Meadows začínajú v pondelok 18. augusta.

    NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková zabojuje o postup do hlavnej fázy záverečného grandslamu sezóny US Open v New Yorku proti Britke Francesce Jonesovej.

    Dvadsaťsedemročnú Slovenku čaká súboj s najvyššie nasadenou hráčkou kvalifikácie.

    V mužskom pavúku sa stretne jediný slovenský zástupca Lukáš Klein v pozícii nasadenej štrnástky s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny.

    Kvalifikačné boje sa vo Flushing Meadows začínajú v pondelok 18. augusta. Istú účasť v hlavnom pavúku má v dvojhre Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.

    Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský tenisový zväz.

