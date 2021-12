Dvakrát Krejčíková, britská senzácia aj svetová jednotka. Kto sú tenistky roka?

Svetová jednotka získala rovnaký honor predtým aj za sezónu 2019. Bartyová vyhrala v roku 2021 päť turnajov na hlavnom ženskom okruhu vrátane slávneho Wimbledonu na tráve londýnskeho All England Clubu.

Zároveň sa stala prvou hráčkou od roku 2000, ktorá na parížskej antuke dokázala vyhrala dvojhru aj štvorhru v rovnakom roku. Pred 21 rokmi sa to podarilo Francúzke Mary Pierceovej.

"Krejčíková predtým nikdy nevyhrala turnaj na hlavnej ženskej úrovni, ale v roku 2021 sa tešila trikrát. V rebríčku sa posunula zo 65. pozície na konci roka 2020 až na tretiu, momentálne je piata," pripomenul oficiálny web WTA.

Britská senzácia

Ocenenie pre nováčika roka získala Britka Emma Raducanová. Hráčka s čínsko-rumunskými koreňmi senzačne triumfovala na US Open v New Yorku. Podarilo sa jej to vo veku 18 rokov a ako prvej hráčke v histórii aj ako kvalifikantke a navyše bez straty setu vo všetkých desiatich zápasoch vrátane troch v kvalifikácii.

"Britská tínedžerka začala tenisový rok na 343. priečke rebríčka, ukončila ho na devätnástej pozícii," napísala Ženská tenisová asociácia.