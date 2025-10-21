Bojoval o finále, napokon musel odstúpiť. Elitný tenista má za sebou operáciu

KODAŇ. Dánsky tenista Holger Rune podstúpil operáciu po vážnom zranení achillovej šľachy, ktoré utrpel v semifinále turnaja v Štokholme.
Mladý Dán viedol nad Ugom Humbertom 1:0 na sety a bojoval o postup do finále, keď prišlo zranenie.
Pri brejkbale si zranil ľavú nohu a len s ťažkosťami sa dostal na lavičku, kde bol ošetrený. Následne opustil kurt v slzách po najväčšom zranení svojej doterajšej kariéry.
Fanúšikom sa prihovoril s odkazom, že zákrok prebehol úspešne a že dostáva veľkú podporu od kolegov z tenisového okruhu. Návrat naň plánuje v druhej polovici budúceho roka.