Bojoval o finále, napokon musel odstúpiť. Elitný tenista má za sebou operáciu

    Holger Rune.
    Holger Rune. (Autor: TASR/TT via AP)
    21. okt 2025 o 23:18
    KODAŇ. Dánsky tenista Holger Rune podstúpil operáciu po vážnom zranení achillovej šľachy, ktoré utrpel v semifinále turnaja v Štokholme.

    Mladý Dán viedol nad Ugom Humbertom 1:0 na sety a bojoval o postup do finále, keď prišlo zranenie.

    Pri brejkbale si zranil ľavú nohu a len s ťažkosťami sa dostal na lavičku, kde bol ošetrený. Následne opustil kurt v slzách po najväčšom zranení svojej doterajšej kariéry.

    Fanúšikom sa prihovoril s odkazom, že zákrok prebehol úspešne a že dostáva veľkú podporu od kolegov z tenisového okruhu. Návrat naň plánuje v druhej polovici budúceho roka.

