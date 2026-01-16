Gauffová kritizuje výšku odmien na grandslamoch: Nie je taká, akú by sme chceli

Americká tenistka Coco Gauffová skritizovala výšku odmien na grandslamových turnajoch. Aktuálne tretia hráčka rebríčka WTA opätovne poukázala na pretrvávajúci spor medzi organizátormi turnajov veľkej štvorky a hráčmi, respektíve hráčkami.
Organizátori v nedeľu sa začínajúceho Australian Open navýšili celkovú výšku odmien o 16 percent v porovnaní s predošlou edíciou turnaja, víťazi dvojhry si tak prídu na takmer 2,4 milióna eur.
Aj keď ide o najväčší nárast v histórii podujatia, tak samotní tenisti a tenistky si myslia, že si zaslúžia väčšie percento z celkových príjmov na grandslamoch.
„Tento rok evidentne zvýšili odmeny. Percentuálny podiel z výnosu turnaja pre hráčov však stále nie je taký, aký by sme si predstavovali. Ešte sa musíme porozprávať, nielen so zástupcami Australian Open, ale aj ostatných grandslamov.
Zástupcovia hráčov síce tvrdo pracujú v náš prospech, pretože často sa osobne nemôžeme zúčastniť. Spoločne vnímame progres, ale stále si myslím, že to nie v bode, v ktorom by sme to radi videli. Sme však vďační za zlepšenie situácie,“ citovala agentúra DPA Gauffovú.
Hráči a hráčky tiež volajú po sociálnych benefitoch, respektíve po spolupráci pri tvorbe kalendáru.