VIDEO: Americký súboj priniesol drámu. Turnaj v Číne ovládla Gauffová

WTA Wu-chan 2025
Dvojhra - finále:
Coco Gauffová (USA-3) - Jessica Pegulová (USA-6) 6:4, 7:5
WU-CHAN. Americká tenistka Coco Gauffová sa stala víťazkou turnaja WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Vo finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej trojky svoju krajanku a šestku „pavúka" Jessicu Pegulovú 6:4, 7:5.
Pre šampiónku Roland Garros je to celkovo jedenásty singlový titul na WTA Tour.
VIDEO: Záverečný bod zápasu Gauffová - Pegulová
Gauffovej skvele vyšiel úvod zápasu s Pegulovou, keď rýchlo prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudovala náskok 3:0.
O osude druhého dejstva rozhodol Gauffovej brejk za stavu 6:5, 21-ročná rodáčka z Atlanty premenila hneď prvý mečbal.