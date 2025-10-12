    VIDEO: Americký súboj priniesol drámu. Turnaj v Číne ovládla Gauffová

    Coco Gauffová. (Autor: TASR/Xinhua via AP)
    TASR|12. okt 2025 o 14:38
    Vo finále zdolala krajanku Pegulovú.

    WTA Wu-chan 2025

    Dvojhra - finále:

    Coco Gauffová (USA-3) - Jessica Pegulová (USA-6) 6:4, 7:5

    WU-CHAN. Americká tenistka Coco Gauffová sa stala víťazkou turnaja WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    Vo finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej trojky svoju krajanku a šestku „pavúka" Jessicu Pegulovú 6:4, 7:5.

    Pre šampiónku Roland Garros je to celkovo jedenásty singlový titul na WTA Tour.

    VIDEO: Záverečný bod zápasu Gauffová - Pegulová

    Gauffovej skvele vyšiel úvod zápasu s Pegulovou, keď rýchlo prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudovala náskok 3:0.

    O osude druhého dejstva rozhodol Gauffovej brejk za stavu 6:5, 21-ročná rodáčka z Atlanty premenila hneď prvý mečbal.

    Tenis

    Tenis

