VIDEO: Američan nasmeroval svoj výbuch hnevu na rozhodcu, vulgárne mu nadával takmer minútu

Približne minútový výbuch hnevu Tiafoea bude posudzovať vedenie ATP ako verbálny atak na rozhodcu a do úvahy prichádza aj pokuta vo výške 60-tisíc eur. Podľa hovorcu ATP zatiaľ nedošlo k potrestaniu hráča.

Semifinalista nedávneho US Open veľmi ťažko niesol tesnú prehru s Rusom Romanom Safiulinom 7:5, 5:7, 6:7 (5), z ktorej obvinil rozhodcu na empajri.

Vzápätí Tiafoe síce podal pri sieti ruku svojmu premožiteľovi, ale potom to už nevydržal a oboril sa na ekvádorského rozhodcu Pinoargoteho.

Čo sa vlastne stalo? Tiafoe za stavu 5:5 v tajbrejku rozhodujúceho setu podával a podľa rozhodcu "prešvihol" čas určený na uvedenie loptičky do hry.

"Toto nie som ja a určite to nie je spôsob, akým sa chcem správať k ľuďom. V horúčave som nechal voľný priebeh frustrácii a som zo seba nesmierne sklamaný."

Dvadsaťšesťročný Tiafoe má za sebou vydarený koniec leta na tvrdých povrchoch v zámorí.

Najprv na podujatí ATP Masters 1000 v Cincinnati postúpil až do finále, kde nestačil na svetovú jednotku Taliana Jannika Sinnera a neskôr na US Open v New Yorku jeho spanilú jazdu zastavil až v semifinále krajan Taylor Fritz.

V rebríčku ATP vo dvojhre mu momentálne patrí 17. pozícia.

Súperom Safiullina v osemfinále na podujatí Rolex Shanghai Masters bude Srb Novak Djokovič.