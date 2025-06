Na tenistov čakajú v Bratislave rekordné odmeny. Bodku za kariérou dá dlhoročný slovenský reprezentant

Klein a Kovalík sa ako jediní Slováci dostali do hlavného pavúka. Ďalším dvom domácim hráčom udelia na základe dohody so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) voľné karty, tretiu si organizátor necháva pre prípad, že záujem prejaví atraktívne meno zo zahraničia.

Som rád, že sa nám tieto podmienky podarí naplniť a čo sa týka odmien pre hráčov, tohto roku sú rekordné, rozdáme cez 145.000 eur. Samozrejme, som šťastný, že sa nám darí držať krok so svetom.

„Som veľmi rád, že sa nám podarí zorganizovať už 22. ročník. Je to veľmi náročné. Rozpočty každý rok narastajú, pretože požiadavky zo strany ATP sú čoraz náročnejšie.

Polášek sa s kariérou rozlúči vo veku 39 rokov. Posledný súťažný zápas odohral ešte v júli 2022 po boku Austrálčana Johna Peersa vo štvrťfinále Wimbledonu, odvtedy ho trápili zdravotné problémy.

„Som rád, že sa mi dostalo takejto pocty. Je to niečo, v čom sa necítim až tak doma, ale rád som to prijal a myslím si, že nejakú bodku sa za tou kariérou patrí urobiť.

My sme sa možno už s 'Braňom' o tom bavili dávnejšie, že pokiaľ by som niekde končil, tak to nebude na žiadnom inom turnaji ako Bratislava Open.

Veľmi sa na to teším a sám som v očakávaní, čo všetko sa pripravilo,“ skonštatoval Polášek.