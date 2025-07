Rozlúči sa tam, kde sa to celé začalo. Finalistka Wimbledonu oznámila koniec kariéry

Urobí tak na turnaji v Montreale – presne tam, kde sa jej tenisová cesta začala. Bývalá svetová päťka zažila jedinú snovú sezónu, no odvtedy sa jej podarilo získať iba tímový titul z Pohára Billie Jean Kingovej v roku 2023.

Eugenie Bouchardová sa narodila 25. februára 1994 v Montreale do rodiny investičného bankára Michela Boucharda a Julie Leclairovovej.

V roku 2014 zažila Bouchardová najlepšiu sezónu kariéry, na ktorú sa jej už nepodarilo nadviazať. Na prvom grandslame sezóny – Australian Open – sa ako tridsiata nasadená prebojovala až do semifinále, kde ju zastavila neskoršia víťazka, Číňanka Li Nao.

Na Roland Garros vstupovala ako turnajová osmnástka. Vo štvrtom kole porazila svetovú deviatku, Nemku Angelique Kerberovú, no v semifinále bola nad jej sily svetová osmička a neskoršia šampiónka Maria Šarapovová.

Wimbledonská rozprávka

Na Wimbledone zaznamenala svoj životný grandslamový výsledok. Postupne porazila Slovenku Danielu Hantuchovú, Španielku Sílvii Soler Espinosovú, Nemku Andreu Petkovicovú, Francúzku Alizé Cornetovú a opäť Kerberovú.

Semifinále znamenalo, že sa stala prvou hráčkou WTA od čias Dinary Safinovej (2009), ktorá sa dostala do tejto fázy na prvých troch grandslamoch sezóny.

V semifinále zdolala nasadenú trojku, Rumunku Simonu Halepovú, 7:6 (5), 6:2. Vo finále však nestačila na Češku Petru Kvitovú, ktorej podľahla 3:6, 0:6.

„Dnes to pre mňa bolo naozaj ťažké, ale som hrdá na to, ako som hrala počas týchto dvoch týždňov. Rada sa vraciam do Wimbledonu, ďakujem vám,“ povedala po finále.