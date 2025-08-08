Vondroušová zvládla úvodnú prekážku v Cincinnati, zvíťazila v dvoch setoch

CINCINNATI. Ruská tenistka Anastasia Potapovová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.
V úvodnom kole zdolala nemeckú kvalifikantku Lauru Siegemundovú 6:4, 6:4. Ďalej ide aj Češka Markéta Vondroušová po triumfe 6:3, 6:3 nad Rumunkou Jacqueline Cristianovou.
WTA Cincinnati
dvojhra - 1. kolo:
Markéta Vondroušová (ČR) - Jaqueline Cristianová (Rum-) 6:3, 6:1
Aoi Itová (Jap.) - Elena Ruseová (Rum.) 6:2, 7:6 (6)
Anastasia Potapovová (Rus.) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:4, 6:4
Sorana Cirsteová (Rum.) - Donna Vekičová (Chor.) 6:1, 4:6, 6:3
Maya Jointová (Austr.) - Greet Minnenová (Belg.) 6:2, 6:3