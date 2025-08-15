    Rybakinová si vychutnala obhajkyňu titulu. Sabalenková končí už vo štvrťfinále

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|15. aug 2025 o 21:01
    Kazaška zdolala Bielorusku po hodine a štvrť hry.

    CINCINNATI. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková neobháji titul na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati.

    V piatkovom štvrťfinále podľahla nasadenej deviatke Jelene Rybakinovej z Kazachstanu po hodine a štvrť hry po setoch 1:6, 4:6.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Rybakinová

    Víťazka Wimbledonu z roku 2022 si proti aktuálnej svetovej jednotke pripísala piaty triumf z dvanástich duelov. Ich predchádzajúce stretnutie na tráve v Berlíne sa pritom skončilo úspechom Bielorusky.

    Rybakinová sa v semifinále stretne s Igou Swiatekovou. Tretia nasadená Poľka v prvom štvrťfinále zdolala Rusku Annu Kalinskú 6:3, 6:4.

    WTA Cincinnati

    dvojhra - štvrťfinále:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 6:1, 6:4

    Iga Swiateková (Poľ.-3) - Anna Kalinská (Rus.-28) 6:3, 6:4

    Tenis

    pi 21:01
