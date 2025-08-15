Rybakinová si vychutnala obhajkyňu titulu. Sabalenková končí už vo štvrťfinále

CINCINNATI. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková neobháji titul na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati.
V piatkovom štvrťfinále podľahla nasadenej deviatke Jelene Rybakinovej z Kazachstanu po hodine a štvrť hry po setoch 1:6, 4:6.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Rybakinová
Víťazka Wimbledonu z roku 2022 si proti aktuálnej svetovej jednotke pripísala piaty triumf z dvanástich duelov. Ich predchádzajúce stretnutie na tráve v Berlíne sa pritom skončilo úspechom Bielorusky.
Rybakinová sa v semifinále stretne s Igou Swiatekovou. Tretia nasadená Poľka v prvom štvrťfinále zdolala Rusku Annu Kalinskú 6:3, 6:4.
WTA Cincinnati
dvojhra - štvrťfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 6:1, 6:4
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Anna Kalinská (Rus.-28) 6:3, 6:4