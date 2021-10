Áno, nie, neviem, je to jedno. Vždy sa to bude zneužívať, hovorí Djokovič o očkovaní

Stále sa však nevie, či sa zúčastní na budúcoročnom úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne vzhľadom na prísne pandemické opatrenia vlády štátu Victoria vrátane povinnosti zaočkovanosti účastníkov. "Aktuálny stav vecí je taký, že neviem, či v januári poletím do Melbourne, hoci je to môj najúspešnejší grandslamový turnaj. Konečné rozhodnutie austrálskej vlády a federácie máme očakávať o dva týždne," povedal.

"Taký Viktor Troicki by o tom vedel rozprávať. On aj ďalších 70 hráčov muselo tento rok zostať v Austrálii v karanténe," uviedol Djokovič pre srbský denník Blic.

Ak sa zachovajú podmienky prísnej karantény z tohto roka, viacerí tenisti si zrejme rozmyslia, či do Austrálie pocestujú.

Podľa neho je to súkromná vec každého človeka a podľa srbského zákona nemusí odpovedať na tento typ otázok. "Svoj stav neprezradím. Príliš veľa ľudí si dnes dovoľuje atakovať slobodu človeka a odsúdiť ho."

"Áno, nie, neviem, premýšľam, je to jedno. Vždy sa to bude zneužívať. Médiá šíria medzi ľuďmi strach a paniku a najmä zlobu. A ja sa nechcem zúčastňovať na tejto búrke," vysvetlil Djokovič.



Srbský tenisový fenomén má za sebou najlepší rok kariére, v ktorom reálne útočil na takzvaný kalendárny Grand Slam. Po triumfoch na Australian Open, Roland Garros a Wimbledone ho však vo finále na US Open zastavil Rus Daniil Medvedev.

V Belehrade sa následne venoval vzniku svojej tenisovej akadémie a Srbského tenisového centra. "Vidím v tom naplnenie samého seba v budúcnosti,"dodal Srb.