VIDEO: Ruské tenistky predviedli trojsetovú bitku. Víťazka si udržala finálovú neporaziteľnosť

    Diana Šnaiderová.
    TASR|24. aug 2025 o 07:50
    Zaznamenala tak svoj piaty triumf na okruhu WTA.

    WTA Monterrey 2025

    Finále dvojhry:

    Diana Šnaiderová (Rus.-3) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 6:3, 4:6, 6:4

    MONTERREY. Ruská tenistka Diana Šnaiderová uspela vo finále tenisového turnaja v mexickom Monterrey.

    V pozícii tretej nasadenej hráčky zvíťazila nad druhou nasadenou krajankou Jekaterinou Alexandrovovou 6:3, 4:6 a 6:4. Zaznamenala tak svoj piaty triumf na okruhu WTA.

    Šnaiderová predtým zvíťazila na turnajoch v Hongkongu, Budapešti, Bad Homburgu a Hua Hin.

    Pozoruhodné je, že uspela vo všetkých piatich finálových účastiach, do ktorých sa prebojovala. Obe finalistky teraz čaká záverečný grandslam sezóny.

    VIDEO: Zostrih finálového zápasu

    Šnaiderovú čaká v 1. kole US Open Nemka Laura Siegemundová, Alexandrovová sa stretne s Lotyškou Anastasijou Sevastovovou.

