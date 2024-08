Collinsová chcela pôvodne ukončiť kariéru na US Open, jej predstavy ale nabrali trhliny

Som optimistická. Veď mi nič iné ani neostáva," doplnila hráčka, ktorá počas OH v Paríži kritizovala organizátorov za to, že údajne brali zdravie tenistov na ľahkú váhu.

Aktuálna svetová osmička mala zdravotné problémy už počas OH 2024 v Paríži, kde sa napokon prebojovala do štvrťfinále.

Collinsová tiež upresnila, že ak by sa nestihla zúčastniť na turnaji US Open, s veľkou pravdepodobnosťou by upravila svoj pôvodný plán o konci kariéry, a pokračovala by na záverečných turnajoch sezóny.

"Určite by som v takom prípade chcela zažiť dôstojnú rozlúčku na niektorom z čínskych prípadne japonských turnajov," dodala Collinsová.

Finalistka Australian Open z roku 2022 počas kariéry zaznamenala štyri singlové triumfy na okruhu WTA. Vo svetovom rebríčku jej patrila najvyššie siedma priečka.

Výrazný vplyv na jej rozhodnutie ukončiť kariéru už vo veku 30 rokov má autoimunitné ochorenie reumatoidná artritída, ktoré jej bolo diagnostikované už v roku 2020.