Vonnová sa na trať dostane medzi prvými. Zjazd vo Švajčiarsku odštartuje Rakúšanka

Lindsey Vonnová oslavuje pódiové umiestnenie.
Lindsey Vonnová oslavuje pódiové umiestnenie. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|29. jan 2026 o 17:55
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla zjazdu žien vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo švajčiarskom stredisku Crans Montana rýchlostnými disciplínami žien. V piatok je na programe zjazd a v sobotu sa namiesto kráľovskej disciplíny uskutoční super-G.

V štartovej listine zjazdu sa predstaví hneď na úvod Rakúšanka Nina Ortliebová .

Veľkou favoritkou je Lindsey Vonnová, ktorá v tejto sezóne zaznamenala fenomenálny návrat na najvyššie priečky. Američanka je zároveň na čele poradia kráľovskej disciplíny.

Na trať sa dostane s číslom šesť. Sledovať sa oplatí aj Emmu Aicherovú (13). Nemka vyhrala druhé preteky kráľovskej disciplíny v St. Moritzi.

O triumf sa pokúsi aj Cornelia Hütterová z Rakúska. Víťazka glóbusu z tejto disciplíny zo sezóny 2023/2024 nastúpi s číslom 12.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Medzi favoritky patria aj úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (7) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (9).

Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej, ktorá má číslo 15.

Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 2, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien v Crans Montana

Číslo

Meno

Krajina

1

Nina Ortliebová

Rakúsko

2

Romane Miradoliová

Francúzsko

3

Marte Monsenová

Nórsko

4

Jacqueline Wilesová

USA

5

Corin Sutterová

Švajčiarsko

6

Lindsey Vonnová

USA

7

Breezy Johnsonová

USA

8

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

9

Sofia Goggiová

Taliansko

10

Laura Pirovanová

Taliansko

11

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

12

Cornelia Hütterová

Rakúsko

13

Emma Aicherová

Nemecko

14

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

15

Ester Ledecká

Česko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Lindsey Vonnová oslavuje pódiové umiestnenie.
Lindsey Vonnová oslavuje pódiové umiestnenie.
Vonnová sa na trať dostane medzi prvými. Zjazd vo Švajčiarsku odštartuje Rakúšanka
dnes 17:55
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Vonnová sa na trať dostane medzi prvými. Zjazd vo Švajčiarsku odštartuje Rakúšanka