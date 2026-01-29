Vonnová sa na trať dostane medzi prvými. Zjazd vo Švajčiarsku odštartuje Rakúšanka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo švajčiarskom stredisku Crans Montana rýchlostnými disciplínami žien. V piatok je na programe zjazd a v sobotu sa namiesto kráľovskej disciplíny uskutoční super-G.
V štartovej listine zjazdu sa predstaví hneď na úvod Rakúšanka Nina Ortliebová .
Veľkou favoritkou je Lindsey Vonnová, ktorá v tejto sezóne zaznamenala fenomenálny návrat na najvyššie priečky. Američanka je zároveň na čele poradia kráľovskej disciplíny.
Na trať sa dostane s číslom šesť. Sledovať sa oplatí aj Emmu Aicherovú (13). Nemka vyhrala druhé preteky kráľovskej disciplíny v St. Moritzi.
O triumf sa pokúsi aj Cornelia Hütterová z Rakúska. Víťazka glóbusu z tejto disciplíny zo sezóny 2023/2024 nastúpi s číslom 12.
Medzi favoritky patria aj úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (7) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (9).
Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej, ktorá má číslo 15.
Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 2, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien v Crans Montana
Číslo
Meno
Krajina
1
Nina Ortliebová
Rakúsko
2
Romane Miradoliová
Francúzsko
3
Marte Monsenová
Nórsko
4
Jacqueline Wilesová
USA
5
Corin Sutterová
Švajčiarsko
6
Lindsey Vonnová
USA
7
Breezy Johnsonová
USA
8
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
9
Sofia Goggiová
Taliansko
10
Laura Pirovanová
Taliansko
11
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
12
Cornelia Hütterová
Rakúsko
13
Emma Aicherová
Nemecko
14
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
15
Ester Ledecká
Česko