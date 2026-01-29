    Hrunčákovej cesta sa skončila vo štvrťfinále. Nasadenej hráčke odolávala iba prvý set

    Viktória Hrunčáková počas finále Pohára Billie Jean Kingovej. (Autor: TASR/AP)
    Zápas trval 1 hodinu a 32 minút.

    ITF W100 vo Fudžajre

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Viktória Hrunčáková (SR) - Lilly Taggerová (Rak.-3) 5:7, 1:6

    Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková nepostúpila do semifinále dvojhry na turnaji ITF WTT W100 vo Fudžajre (100 000 USD, tvrdý povrch vonku).

    Vo štvrtkovom štvrťfinále nestačila na tretiu nasadenú Rakúšanku Lilly Taggerovú, ktorej podľahla v dvoch setoch 5:7 a 1:6. Zápas trval 1 hodinu a 32 minút.

    Zverenka trénera Tomáša Hrunčáka a kondičného Kristiána Cupáka zdolala v druhom kole Rusku Varvaru Panšinovovú hladko 6:2, 6:1, v úvode turnaja si poradila s tenistkou Gruzínska Ekaterinou Gorgodzeovou 6:2 a 6:2.

    Tenis

