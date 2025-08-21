    Hantuchová okomentovala svoj vzhľad z minulosti: Keď teraz vidím tie fotky, je mi smutno

    Svoje vychudnuté telo spred vyše 20 rokov pripísala ťažkému obdobiu.

    BRATISLAVA. Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová natáčala rozhovor pre istú televíznu stanicu a nevyhla sa ani téme o svojom vzhľade, keď hrala profesionálne.

    Pri svojej výške 181 centimetrov vážila len 55 kilogramov, čo mnoho ľudí presvedčilo o tom, že je anorektička.

    To však sama vylúčila. Svoje vychudnuté telo spred vyše 20 rokov pripísala ťažkému obdobiu, keď sa jej rodičia rozviedli.

    Aktuálne 42-ročná rodáčka z Popradu povedala, že hoci sa jej vtedy na kurtoch darilo, v súkromí sa nediali priaznivé udalosti.

    Aj to mohlo spôsobiť problém so stravovaním. Pri jej hre bolo jasne vidieť rebrá. Trénovala o to viac, aby nemyslela na nepríjemné situácie.

    "V dnešnej dobe sa zameriavame na duševné zdravie a mnohí hráči a hráčky si dávajú pauzu, aby vyriešili svoje problémy. Naša generácia bola taká, že bez ohľadu na to, čo sa dialo mimo kurtu, pokračovala v hre," povedala Hantuchová.

    Prehovorila aj o anorexii. "Ani som nevedela, čo to slovo znamená. Trénovala som oveľa viac, a tým pádom som spaľovala ešte viac kalórií. Áno, keď teraz vidím tie fotky, je mi smutno, že som tým musela prejsť.

    Bolo mi jasné, že všetko, čo chcem v živote dosiahnuť, je v mojich rukách. Aj vtedy som si povedala: ´Okej, som na dne, ale jediná, kto ma z toho môže dostať, som ja sama,´" dodala bývalá tenisová hviezda.

    Hantuchová ukončila kariéru v roku 2017. Triumfovala na siedmich turnajoch WTA a najvyššie bola na 5. mieste v rebríčku v januári 2003.

