    Gauffová si tesne pred začiatkom US Open najala nového trénera. Zlepšil podanie Sabalenkovej

    Coco Gauffová.
    TASR|23. aug 2025 o 08:50
    Nechce strácať čas tým, že bude robiť stále veci zle.

    NEW YORK. Americká tenistka Coco Gauffová sa dohodla na spolupráci s trénerom Gavinom MacMillanom.

    Ten bol predtým súčasťou tímu Bielorusky Ariny Sabalenkovej, ktorej výrazne pomohol zlepšiť hru na podaní.

    Gauffová sa v uplynulých týždňoch trápila s dvojchybami. A tak v predvečer US Open vyhodila jedného zo svojich trénerov a najala MacMillana.

    „Viem, že som potrebovala urobiť zmenu, technickú zmenu, Nechcem strácať čas tým, že budem robiť zlé veci,“ citovala Gauffovú agentúra AP.

    Posledný veľký turnaj roka sa začína v nedeľu.

    „Viem, kde chcem vidieť svoju hru v budúcnosti. Nebudem strácať čas hraním tak, ako nechcem hrať,“ dodala 21-ročná tenistka.

    MacMillan je tréner biomechaniky a pripisuje sa mu zásluha za prestavbu Sabalenkovej servisu v roku 2022.

    Nasledujúci rok Bieloruska vyhrala svoj prvý veľký turnaj a potom ďalšie dva, vrátane US Open 2024. Podanie je teraz kľúčovým prvkom jej hry.

