Predčila aj svetovú jednotku. Američanka zarobila viac ako 30 miliónov dolárov

Najlepšie zarábajúcou športovkyňou za rok 2025 sa podľa magazínu Forbes stala americká tenistka Coco Gauffová s príjmom vo výške 33 miliónov amerických dolárov.
Celkovo zarobila najlepšia dvadsiatka za tento kalendárny rok 293 miliónov dolárov pred odrátaním daňových a iných poplatkov. Pre porovnanie, muži si prišli za rovnaké obdobie na 2,3 miliardy dolárov.
Gauffová si väčšinu príjmov zarobila z činnosti mimo kurtov, priamo na nich získala osem miliónov dolárov. „Niektoré tenistky dokážu zaplniť štadióny viac ako ich mužskí kolegovia, ktorí dostávajú oveľa viac peňazí.
Keď sa objektívne pozrieme na podujatia WTA a ATP, tak to nedáva veľký zmysel, prečo je rozdiel v príjmoch taký obrovský,“ uviedla Gauffová pre Forbes.
Ďalšie dve miesta obsadili jej tenisové kolegyne, Bieloruska Arina Sobolenková (30 miliónov dolárov) a Poľka Iga Swiateková (25,1 dolárov).
Štvrtá bola reprezentantka Číny v akrobatickom lyžovaní Ej-le-en Ku (23,1 milióna dolárov), ktorá si veľkú väčšinu príjmov vybojovala mimo súťažných podujatí.
Osem zástupkýň tenisového sveta sa prebojovalo medzi najlepšiu desiatku, okrem nich dopĺňa zostavu americká golfistka Nelly Kordová.