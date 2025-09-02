Fenomenálny počin. Česko zažíva najlepší grandslam. Napodobní rozprávkový Wimbledon?

NEW YORK. Náročná a ťažká sezóna, ale s rozprávkovým koncom.
Český tenis si po rokoch veľkých úspechov žien začal tento rok zvykať najmä na vydarené turnaje mužov. Na grandslamových turnajoch však českí tenisti a tenistky príliš nežiarili.
US Open je historicky najmenej úspešný grandslamový turnaj pre české farby, ale tento rok je všetko inak. Také vydarené podujatie veľkej štvorky ešte český tenis nikdy nezažil. Vo štvrťfinále uvidia fanúšikovia až štyroch českých hráčov.
Záchrana sezóny „last minute“. Tak by sa dala nazvať sezóna grandslamových turnajov pre české farby v tomto roku.
Do aktuálneho US Open sa do osemfinále grandslamových turnajov v tomto roku prebojovali len Jiří Lehečka na Australian Open a Linda Nosková vo Wimbledone. Ani jeden český zástupca sa nepozrel do štvrťfinále dvojhry.
Predovšetkým u žien prišiel veľký ústup z pozícií. Predtým bola na každom turnaji Veľkej štvorky, od Wimbledonu 2022 do US Open 2024 vždy minimálne jedna hráčka vo štvrťfinále.
Na US Open sa píše iný príbeh a všetky uplynulé grandslamové turnaje tejto sezóny sú zabudnuté.
Celkovo päť hráčov postúpilo do osemfinále. Medzi mužmi hrali Jiří Lehečka a Tomáš Macháč a medzi ženami Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová.
O jedného hráča tak tohtoročné US Open prekonalo štvoricu turnajov – Wimbledon 1997, 2014, 2019 a Australian Open 2023.
Čo sa na historickom grandslamovom turnaji pre české farby podarilo navyše, je skutočnosť, že osemfinálovým rekordom sa nič neskončilo a štvorica hráčov bude bojovať o semifinále.
Celkovo štvrtina zo všetkých štvrťfinalistov je z Česka. Ani domáca Amerika s tromi zástupcami na české počty nemá.
„Krajina s jedenástimi miliónmi ľudí. Jednoducho fenomenálny počin,“ napísal na sociálnej sieti X známy tenisový novinár José Morgado.
VIDEO: Zostrih zápasu Krejčíková - Townsendová
Ženy vždy vo väčšom počte
To, že boli aj tento rok ženy pri rekordnom grandslamovom turnaji v prevahe, nie je žiadne prekvapenie.
Vo vyššie spomenutých štyroch turnajoch, na ktorých postúpila do osemfinále štvorica hráčov, figurovali len dvakrát muži. Na Australian Open 2023 to bol Jiří Lehečka a vo Wimbledone 1997 Petr Korda.
Tohtoročné US Open je rekordné aj v počte štvrťfinalistov. Jediný, kto nezvládol svoju osemfinálovú bitku, bol Tomáš Macháč, ktorý prehral 0:3 na sety s americkou jednotkou Taylorom Fritzom.
Aj tak už tri štvrťfinalistky Česká republika na Grand Slame mala, tentoraz je to však vyšperkované o jedného štvrťfinalistu v podobe Lehečku.
Wimbledon 2014
O semifinále na tohtoročnom US Open zabojuje trio Vondroušová, Krejčíková, Muchová. Vo Wimbledone 2014 to bola trojica Kvitová, Šafářová a Záhlavová-Strýcová.
Vtedy boli všetky v rovnakej polovici pavúka a neskoršia šampiónka Petra Kvitová najprv vo štvrťfinále vyradila Barboru Strýcovú, potom v semifinále Luciu Šafářovú a vo finále hladko porazila tento rok tiež kariéru končiacu Kanaďanku Eugenie Bouchardovú.
K tomu, aby už vtedy boli štyria hráči vo štvrťfinále, bolo papierovo veľmi blízko, ale Tomáš Berdych ako nasadená šestka prehral už v treťom kole bez zisku jediného setu s Chorvátom Marinom Čilićom.
Napodobní US Open triumf Kvitovej?
Na tohtoročnom US Open čisto české štvrťfinále neuvidíme. V prípade postupu Markéty Vondroušovej cez Arynu Sabalenkovú a Barbory Krejčíkovej cez Jessicu Pegulovú by sme videli čisto české semifinále.
Karolína Muchová, ktorá sa do štvrťfinále US Open prebojovala tretíkrát v rade, sa nachádza v druhej polovici pavúka a o semifinále si zahrá s víťazkou US Open 2018 a 2020 Naomi Osakovou.
Všetky české hráčky nie sú podľa kurzov favoritkami vo svojich zápasoch. Na druhej strane v tenise sa môže stať všetko a od roku 2019 len v dvoch sezónach nemal český tenis reprezentanta vo finále dvojhry na grandslamovom podujatí.
„To, že sme tri vo štvrťfinále, je krásne pre našu krajinu. Úprimne, hráme jedna po druhej, ale keď sa vidíme v šatni, sme za seba rady a prehodíme spolu zopár slov. Máme skvelé vzťahy a vzájomne sa podporujeme,“ povedala semifinalistka US Open z rokov 2023 a 2024 Karolína Muchová.
Ak by aspoň dve z nich svoj štvrťfinálový zápas zvládli, po štvrtý raz v Open ére by dve Češky hrali semifinále.
Okrem spomínaného Wimbledonu 2014 a Kvitovej so Šafářovou taký moment nastal aj na Australian Open 2019 (Kvitová, Karolína Plíšková) a Roland Garros 1986 (Mandlíková, Suková).
Autor píše pre portál tbtennis.cz