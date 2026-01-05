Českí tenisti potvrdili svoju silu a vykročili za postupom. Menšík: Bol to poriadny boj

United - Cup 2026 - skupina D
Česko - Nórsko 3:0
Barbora Krejčíková - Malene Helgöová 6:4, 6:3
Jakub Menšík - Casper Ruud 7:5, 7:6 (6)
Barbora Krejčiková, Adam Pavlásek - Ulrikke Eikeriová, Viktor Durasovic 7:5, 6:2
Českí tenisti porazili v úvode United Cupu miešaných tímov Nórsko 3:0 na zápasy a vykročili v Skupine D za postupom do štvrťfinále.
Výber kapitána Jiřího Nováka rozhodol už po dvojhrách, kde Barbora Krejčíková zvíťazila nad Malene Helgöovou 6:4, 6:3 a Jakub Menšík zdolal Caspera Ruuda 7:5, 7:6.
Krejčíková s Adamom Pavláskom potom v záverečnej štvorhre porazili dvojicu Ulrikke Eikeriová, Viktor Durasovic 7:5, 6:2.
Česi zakončia pôsobenie v základnej fáze v utorok. O víťazstvo v skupine a isté postupové miesto sa stretnú s domácou Austráliou. Tá v úvodnom stretnutí porazila Nórsko 2:1 na zápasy.
Z troch základných skupín v Sydney postúpia do ďalšej fázy víťazi a najlepší tím na druhom mieste. Česi sa vo štvrtom ročníku usilujú o obhajobu vlaňajšieho semifinále. Vtedy nestačili na neskorších šampiónov z USA.
Dvojnásobná grandslamová šampiónka z dvojhier Krejčíková zaznamenala úspešný návrat po zranení. Proti 533. hráčke sveta Helgöovej potvrdila úlohu favoritky a zvíťazila za hodinu a pol.
V prvom sete uspela vďaka obratu zo stavu 1:3 na 5:3, v druhom sete získala skoré vedenie 3:0 a náskok už dotiahla.
VIDEO: Zostrih zápasu Krejčíková - Helgöová
"Nehrala som dlhý čas, to zranenie bolo naozaj ťažké a nešťastné. Som rada, že tu som, že môžem hrať a že si to tu môžem užiť. Som šťastná, že konečne môžem dokončiť zápas, "povedala v rozhovore na kurte Krejčíková.
"Koleno už je lepšie. Chcelo to čas, ale zlepšuje sa to každým dňom a som za to rada, "uviedla predvlaňajšia víťazka Wimbledonu.
Dvadsaťročný Menšík zviedol s 12. tenistom sveta Ruudom vyše dvojhodinovú bitku, pomohlo mu tiež 16 es.
Prvý set ovládol v koncovke, keď získal brejk na 6:5 a potom využil pri podaní druhý setbal. V druhej sade Menšík nedotiahol náskok 5:3 a rozhodlo sa v tie-breaku. V ňom český tenista otočil vývoj zo stavu 3:5 a uspel 8:6.
VIDEO: Zostrih zápasu Menšík - Ruud
"Prvý zápas sezóny nie je nikdy ľahký," povedal Menšík. "Bol to poriadny boj. Za víťazstvo som vďačný. V záveroch oboch setov som vždy našiel nejakú silu a to bolo najdôležitejšie," poznamenal víťaz minuloročného turnaja Masters v Miami.