Necíti sa pripravená. Olympijská šampiónka sa odhlásila z Australian Open

    Čeng Čchin-wen
    Čeng Čchin-wen (Autor: TASR/AP)
    8. jan 2026 o 10:17
    Pred dvomi rokmi hrala v Melbourne finále.

    Čínska tenistka Čeng Čchin-wen sa odhlásila z blížiaceho sa Australian Open, na ktorom pred dvoma rokmi hrala finále.

    Olympijská víťazka z Paríža na sociálnych sieťach oznámila, že nie je na prvý grandslam sezóny fyzicky pripravená.

    Čeng Čchin-wen sa v júli po vyradení v 1. kole Wimbledonu podrobila operácii pravého lakťa.

    Koncom septembra sa dvadsaťtriročná tenistka vrátila na WTA Tour na turnaji v Pekingu, ale musela vzdať duel 3. kola s Lindou Noskovou. Potom priznala, že návrat uponáhľala.

    "Aj keď rekonvalescencia postupuje kvalitne a pauza prebehla dobre, na účasť na grandslame je potrebná mimoriadne kvalitná kondícia. A v tomto okamihu moja kondícia ešte optimálna nie je," vysvetlila odhlásenie z Australian Open na instagrame aktuálne 24. tenistka svetového rebríčka.

    Vo finále v Melbourne pred dvoma rokmi podľahla Čeng Čchin-wen aktuálnej svetovej jednotke Aryne Sabalenkovej z Bieloruska.

