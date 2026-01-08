Necíti sa pripravená. Olympijská šampiónka sa odhlásila z Australian Open

Čínska tenistka Čeng Čchin-wen sa odhlásila z blížiaceho sa Australian Open, na ktorom pred dvoma rokmi hrala finále.
Olympijská víťazka z Paríža na sociálnych sieťach oznámila, že nie je na prvý grandslam sezóny fyzicky pripravená.
Čeng Čchin-wen sa v júli po vyradení v 1. kole Wimbledonu podrobila operácii pravého lakťa.
Koncom septembra sa dvadsaťtriročná tenistka vrátila na WTA Tour na turnaji v Pekingu, ale musela vzdať duel 3. kola s Lindou Noskovou. Potom priznala, že návrat uponáhľala.
"Aj keď rekonvalescencia postupuje kvalitne a pauza prebehla dobre, na účasť na grandslame je potrebná mimoriadne kvalitná kondícia. A v tomto okamihu moja kondícia ešte optimálna nie je," vysvetlila odhlásenie z Australian Open na instagrame aktuálne 24. tenistka svetového rebríčka.
Vo finále v Melbourne pred dvoma rokmi podľahla Čeng Čchin-wen aktuálnej svetovej jednotke Aryne Sabalenkovej z Bieloruska.