    Bola jedným z mojich vzorov. Američanka spojí sily s českou grandslamovou víťazkou

    Barbora Krejčíková s trofejou po triumfe vo Wimbledone 2024.
    Barbora Krejčíková s trofejou po triumfe vo Wimbledone 2024. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|17. dec 2025 o 11:11
    Krejčíková bude v budúcej sezóne hrať štvorhru s Američankou McNallyovou

    Deblovou partnerkou českej tenistky Barbory Krejčíkovej bude v budúcej sezóne Caty McNallyová. Dvojnásobná finalistka US Open vo štvorhre to uviedla v rozhovore pre web WTA s tým, že spoluprácu jej navrhla Krejčíková.

    „Je to legenda. Hrať s ňou je pre mňa česť, pretože bola jedným z mojich vzorov,“ povedala dvadsaťštyriročná McNallyová o Krejčíkovej, ktorá vo štvrtok oslávi tridsiatku. „Najskôr sa jej darilo vo štvorhre.

    A aj ja som mala počas veľkej časti kariéry viac úspechov v debli. Je jednou z tých ľudí, ktorí dokazujú, že môžete vyhrávať grandslamy aj v singli,“ dodala Američanka.

    V rokoch 2018 – 2023 získala Krejčíková sedem grandslamových trofejí s Kateřinou Siniakovou, okrem toho triumfovala v dvojhre na Roland Garros a minulý rok vo Wimbledone.

    S krajankou Siniakovou úspešnú spoluprácu ukončili pred dvoma rokmi, obnovili ju vlani na olympijských hrách v Paríži a tiež tento rok v septembri v Soule, kde získali titul. Vo finále im vtedy čelili Austrálčanka Maya Jointová a práve McNallyová.

    Krejčíková má za sebou tenisový rok ovplyvnený zdravotnými problémami, do ktorého pre zranenie chrbta vstúpila až v polovici mája.

    Koncom septembra si poranila ľavé koleno a sezónu predčasne ukončila. V rámci prípravy na novú sezónu sa minulý týždeň predstavila na turnaji nižšej kategórie WTA125 v Limoges, kde hneď v prvom zápase skrečovala.

    Tenis

