Djokovič pozná finálového súpera, Zverev opúšťal kurt s kanárom

Do finále v Paríži sa prebojoval druhý rok za sebou, vlani v ňom podľahol jednoznačne Španielovi Rafaelovi Nadalovi.

Nemec sa v jeho závere mohol vrátiť do hry, no za stavu 3:5 pri brejkbale nedokázal umiestniť forhend z výborne pripravenej pozície do kurtu. Ruud získal prvý set v pomere 6:3 a v nastolenom trende pokračoval aj v tom druhom.

V ňom za stavu 2:2 odvrátil tri brejkbaly. Rozhodlo stratené podanie Zvereva v siedmom geme, severan sa po ňom ujal vedenia 4:3 a náskok si už postrážil.

Nemec nehral vyložene zle, ale nedokázal využívať svoje šance. Tretí set bol už plne v réžii Ruuda, ktorý napokon uštedril svojmu súperovi kanára.