Odohral som skvelý zápas, vravel Alcaraz. Vyzdvihol aj silné stránky ďalšieho súpera

NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

Obhajca titulu a najvyššie nasadený hráč zvíťazil vo štvrtkovom stretnutí 2. kola nad Juhoafričanom Lloydom Harrisom 6:3, 6:1, 7:6 (4).

"Odohral som skvelý zápas od začiatku až po poslednú loptičku. Ak mám niečo vyzdvihnúť, myslím si, že som odohral dobrý druhý set bez mnohých chýb a hral som svoju hru," povedal v prvom rozhovore.

VIDEO: Zostrih zápasu Carlos Alcaraz - Lloyd Harris na US Open 2023