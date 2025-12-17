    Sprevádzal si ma na neuveriteľnej ceste. Alcaraz sa rozhodol pre veľkú zmenu

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz v objatí s trénerom Juanom Carlosom Ferrerom.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz v objatí s trénerom Juanom Carlosom Ferrerom.
    17. dec 2025 o 13:51
    Vo veku 22 rokov má na konte 24 turnajových titulov a striebornú olympijskú medailu z Paríža.

    Svetová tenisová jednotka Španiel Carlos Alcaraz vstúpi do novej sezóny bez svojho dlhoročného trénera Juana Carlosa Ferrera.

    Šesťnásobný grandslamový šampión dnes na Instagrame oznámil ukončenie sedemročnej spolupráce s bývalým španielskym tenistom.

    Ferrero, ktorý bol sám svetovou jednotkou a má titul z Roland Garros, začal v roku 2019 trénovať vtedy pätnásťročného Alcaraza.

    Pod jeho vedením mladík z Murcie triumfoval dvakrát na Roland Garros, US Open aj vo Wimbledone a vyšplhal sa na prvé miesto svetového rebríčka.

    „Písať tento príspevok je pre mňa veľmi ťažké. Po viac ako siedmich spoločných rokoch sme sa Juanki a ja rozhodli ukončiť spoluprácu trénera a hráča,“ uviedol dvadsaťdvaročný Alcaraz v emotívnom príspevku, ktorý doplnil spoločnými fotografiami s Ferrerom.

    „Ďakujem ti za to, že si premenil moje detské sny na skutočnosť. Túto spoločnú cestu sme začali, keď som bol ešte chlapec, a počas nej si ma sprevádzal na neuveriteľnej púti – na kurte aj mimo neho.

    A každý krok s tebou som si užíval,“ napísal Alcaraz. „Teraz nás oboch čaká zmena, nové dobrodružstvá a nové projekty,“ dodal.

    Pod Ferrerovým vedením sa z antukového špecialistu stal hráč, ktorý dominuje na všetkých povrchoch. Vo veku 22 rokov má Alcaraz na konte 24 turnajových titulov a striebornú olympijskú medailu z Paríža.

