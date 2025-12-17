Sprevádzal si ma na neuveriteľnej ceste. Alcaraz sa rozhodol pre veľkú zmenu

Svetová tenisová jednotka Španiel Carlos Alcaraz vstúpi do novej sezóny bez svojho dlhoročného trénera Juana Carlosa Ferrera.
Šesťnásobný grandslamový šampión dnes na Instagrame oznámil ukončenie sedemročnej spolupráce s bývalým španielskym tenistom.
Ferrero, ktorý bol sám svetovou jednotkou a má titul z Roland Garros, začal v roku 2019 trénovať vtedy pätnásťročného Alcaraza.
Pod jeho vedením mladík z Murcie triumfoval dvakrát na Roland Garros, US Open aj vo Wimbledone a vyšplhal sa na prvé miesto svetového rebríčka.
„Písať tento príspevok je pre mňa veľmi ťažké. Po viac ako siedmich spoločných rokoch sme sa Juanki a ja rozhodli ukončiť spoluprácu trénera a hráča,“ uviedol dvadsaťdvaročný Alcaraz v emotívnom príspevku, ktorý doplnil spoločnými fotografiami s Ferrerom.
„Ďakujem ti za to, že si premenil moje detské sny na skutočnosť. Túto spoločnú cestu sme začali, keď som bol ešte chlapec, a počas nej si ma sprevádzal na neuveriteľnej púti – na kurte aj mimo neho.
A každý krok s tebou som si užíval,“ napísal Alcaraz. „Teraz nás oboch čaká zmena, nové dobrodružstvá a nové projekty,“ dodal.
Pod Ferrerovým vedením sa z antukového špecialistu stal hráč, ktorý dominuje na všetkých povrchoch. Vo veku 22 rokov má Alcaraz na konte 24 turnajových titulov a striebornú olympijskú medailu z Paríža.