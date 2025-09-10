Alcaraz je po famóznom triumfe na US Open unavený, Španieli v Davis Cupe bez jednotky aj dvojky

BRATISLAVA. Čerstvý šampión dvojhry mužov na US Open Carlos Alcaraz nepomôže Španielom v blížiacom sa zápase 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára proti tenistom Dánska v Marbelle.
Staronová svetová jednotka ako dôvod neúčasti uviedla prílišnú únavu po vyčerpávajúcom záverečnom grandslamovom turnaji sezóny.
"Keď Alcaraz pred tromi rokmi vyhral vo Flushing Meadows svoj prvý grandslamový titul, rýchlo sa presunul do Valencie a prispel tak k postupu Španielska do finálovej skupiny Davisovho pohára," napísal web tennis.com.
Šesťnásobní šampióni Davisovho pohára budú 13.- 14. septembra na antuke v Marbelle bez svojej jednotky aj dvojky, keďže okrem Alcaraza sa ospravedlnil aj Alejandro Davidovich Fokina.
Domáci tím nastúpi v zložení Jaume Munar, Pedro Martínez, Roberto Carballes Baena, Pablo Carreno Busta a deblový špecialista Marcel Granollers. Ten s Argentínčanom Horaciom Zeballosom vyhral štvorhru na US Open.
Dánsko povedie do boja svetová jedenástka Holger Rune. Víťazný tím postúpi do novembrového finále v Bologni, kde sa Taliansko bude usilovať o tretí titul v rade.
Alcaraz by sa mal najbližšie predstaviť v San Franciscu na exhibičnom Laver Cupe, ktorý sa bude konať 19. - 21. septembra v Chase Center.
Na tomto tradičnom meraní síl najlepších európskych a amerických tenistov vlani Alcaraz ôsmimi bodmi prispel k triumfu Európy vrátane víťaznej dvojhry nad Taylorom Fritzom.