Kedysi bola svetovou desiatkou. Brazílska tenistka predčasne ukončila sezónu

SAO PAULO. Brazílska tenistka Beatriz Haddadová Maiová predčasne ukončila sezónu.
Minulý týždeň počas turnaja WTA v juhokórejskom Soule mala v dueli 1. kola problémy s dýchaním a musela požiadať o lekárske ošetrenie.
Hoci postúpila do 2. kola, v ňom podľahla Nemke Elle Seidelovej a neobhájila vlaňajší titul.
„Rozhodla som sa, že pred štartom novej sezóny doprajem môjmu telu viac oddychu. Chcem sa dať zdravotne úplne do poriadku," citovala AP slová Haddadovej Maiovej, ktorá bola v minulosti svetovou desiatkou.