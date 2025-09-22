    Kedysi bola svetovou desiatkou. Brazílska tenistka predčasne ukončila sezónu

    Chce sa dať zdravotne do poriadku.

    SAO PAULO. Brazílska tenistka Beatriz Haddadová Maiová predčasne ukončila sezónu.

    Minulý týždeň počas turnaja WTA v juhokórejskom Soule mala v dueli 1. kola problémy s dýchaním a musela požiadať o lekárske ošetrenie.

    Hoci postúpila do 2. kola, v ňom podľahla Nemke Elle Seidelovej a neobhájila vlaňajší titul.

    „Rozhodla som sa, že pred štartom novej sezóny doprajem môjmu telu viac oddychu. Chcem sa dať zdravotne úplne do poriadku," citovala AP slová Haddadovej Maiovej, ktorá bola v minulosti svetovou desiatkou.

