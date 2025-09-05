    Odsúpenie Češky bolo poslednou kvapkou. Mám toho naozaj dosť, hnevá sa legenda

    5. sep 2025
    Bývalý tenista sa frustrovane vyjadril k viacerým skrečom.

    BRATISLAVA. Odstúpenie českej tenistky Markéty Vondroušovej pred štvrťfinálovým zápasom dvojhry žien proti Bieloruske Aryne Sabalenkovej na US Open v New Yorku bolo poslednou kvapkou pre Brada Gilberta.

    Bývalý tenista sa frustrovane vyjadril k viacerým skrečom počas záverečného grandslamového turnaja sezóny.

    "Mám toho naozaj dosť, musíme presadiť zmenu pravidiel," rozčuľoval sa legendárny tréner, ktorý koučoval viaceré veľké mená. Povedal to v podcaste Andyho Roddicka.

    Až desať zápas v New Yorku sa buď vôbec neodohralo, alebo počas nich hráči boli nútení skončiť pre rôzne zranenia. "Nie je možné, aby hráč nenastúpil a o týždeň neskôr hral ďalší turnaj. Niektorí dokonca hrajú štvorhru hneď na druhý deň," povedal Gilbert.

    "Odohral som viac ako 800 zápasov a nikdy som z turnaja neodstúpil, vždy som sa snažil bojovať," uviedol ďalej bývalý tenista, ktorého bilancia v dueloch ATP bola 519 víťazstiev a 288 prehier.

    Američan, ktorý má aktuálne 64 rokov, trénersky viedol Coco Gauffovú, Andreho Agassiho, Keia Nišikoriho aj Roddicka, posledného amerického víťaza US Open v dvojhre mužov.

    "Je to iné, keď skončíte v slzách pred piatym setom, ako sa to stalo Benovi Sheltonovi. S tým nemôžete nič robiť, ale vždy by ste sa mali aspoň pokúsiť bojovať," priblížil Gilbert.

    Správa o odstúpení Vondroušovej vyšla najavo počas natáčania podcastu. Víťazka Wimbledonu spred dvoch rokov nemohla hrať proti svetovej jednotke pre problémy s kolenom.

    "A dosť! Niečo sa musí zmeniť. Malo by platiť pravidlo, že ak odstúpite z turnaja, nemôžete hrať nasledujúci týždeň. Ide len o zbieranie šekov, nič iné," kriticky dodal Gilbert.

