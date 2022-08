Kanaďanka sa sťažovala rozhodcovi na šaty, skritizovala pri tom výrobcu

"Nie je to moja chyba, je to chyba Nike. Tieto šaty sú zlé, musím si ich prezliecť," povedala Andreescuová rozhodcovi.

NEW YORK. Kanadská tenistka Bianca Andreescuová súperila v 1. kole grandslamového turnaja US Open nielen s Francúzkou Harmony Tanovou, ale aj vetrom, ktorý jej rozfúkaval oblečenie.

Bývalá svetová štvorka začala zápas v námorníckej modrej sukni, no vietor jej ju nepríjemne rozfúkaval.

Po prezlečení pokračovala v šortkách a bielom tope, v ktorom napokon zavŕšila víťazstvo nad Tanovou 6:0, 3:6, 6:1.

"Trápilo ma to pri niektorých forhendoch. Cítila som, že sa to trochu dvíha a vietor to ešte zhoršil," uviedla Andreescuová.