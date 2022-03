Bartyová sa nechá vylúčiť z rebríčka. Kto bude nová jednotka?

BRATISLAVA. Bolo to obrovské prekvapenie, keď v stredu prostredníctvom instagramového účtu oznámila úradujúca svetová tenisová jednotka Ashleigh Bartyová, že končí kariéru. Má iba 25 rokov.

To znamená, že hneď po práve prebiehajúcom podujatí v Miami, teda v pondelok 4. apríla, sa zmení svetová jednotka. Výnimočne, keďže turnaj trvá dva týždne, sa rebríček nebude aktualizovať už po týždni.

Pokiaľ by sa Bartyová nedala vyradiť z rebríčka, minimálne po najbližšom podujatí v Miami by bez ohľadu na výsledky súperiek zostala jednotkou. Rozhodla sa však, že sa nechá z poradia formálne vylúčiť. Informáciu potvrdila na tlačovej konferencii k ukončeniu kariéry doma v Brisbane.

Najväčšiu šancu stať sa Bartyovej nástupkyňou má iba 20-ročná Poľka Iga Swiateková, ktorá je momentálne svetovou dvojkou. Potrebuje k tomu vyhrať v Miami iba jeden zápas. V piatok hrá proti Švajčiarke Viktoriji Golubicovej.

Ak ho vyhrá, s určitosťou ju nik nebude môcť predbehnúť a po Miami sa stane prvou poľskou svetovou jednotkou v histórii. Pokiaľ by prehrala, dala by teoretickú šancu do rúk Španielke Paule Badosovej, ktorá je svetovou šestkou.