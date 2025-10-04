Sabalenková sa po krátkej pauze vracia do súťažného kolotoča. Predstaví sa vo Wu-chane

WU-CHAN. Svetová tenisová jednotka Aryna Sabalenková sa po krátkej pauze spôsobenej zranením predstaví na budúcotýždňovom turnaji WTA 1000 vo Wu-chane, kde bude obhajovať vlaňajší titul. Z domáceho podujatia sa naopak odhlásila Čeng Čchin-wen.
Dvadsaťsedemročná Bieloruska vynechala tohtotýždňový turnaj v Pekingu pre menšie zranenie, no jej návrat na kurty sa očakáva práve vo Wu-chane.
Sabalenková získala minulý mesiac svoj štvrtý grandslamový titul na US Open a vo Wu-chane je trojnásobnou víťazkou dvojhry.
Hlavná súťaž v čínskom meste štartuje v pondelok. Medzi nasadenými hráčkami nebudú chýbať ani Poľka Iga Swiateková a Američanka Coco Gauffová.
Turnaj však prišiel o domácu favoritku Čeng Čchin-wen. Deviatka svetového rebríčka sa odhlásila z podujatia pre pretrvávajúce zdravotné problémy po nedávnej operácii lakťa. Na China Open v Pekingu skrečovala svoj zápas v 2. kole.
„Bohužiaľ, moje telo ešte nie je v ideálnom stave. Po konzultáciách s lekármi a tímom som sa rozhodla z Wu-chan Open odhlásiť,“ citovala Čeng agentúra AFP.
Číňanka sa poďakovala aj za podporu, najmä fanúšikom zo svojho rodného mesta Wu-chan. Vlani sa prebojovala až do finále, kde nestačila práve na Sabalenkovú.