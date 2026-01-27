VIDEO: Sabalenkovú hnevá rozhodnutie organizátorov. Stráži moje zdravie, hovorí

Tenisové hviezdy Aryna Sabalenková, Carlos Alcaraz či Jannik Sinner nemohli na Australian Open hrať s náramkami sledujúcimi ich fyzickú kondíciu.
Ich nosenie nie je na grandslamoch povolené, proti čomu sa hlasno vymedzila predovšetkým svetová jednotka Sabalenková.
Fitness náramky od firmy Whoop sú schválené Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF) a tenisti s nimi môžu hrať na väčšine turnajov WTA a ATP. Organizátori štvorice grandslamov ale súhlas nedali, a preto rozhodcovia pred zápasmi v Melbourne upozornili hráčov, aby si náramky dali dole.
"Zobrala som si náramok na kurt, pretože som dostala e-mail s tým, že máme povolenie od ITF. Nosíme to celý rok, na všetkých turnajoch, jednoducho to stráži moje zdravie," uviedla Sabalenková.
"Nechápem, prečo to grandslamy neumožňujú. Dúfam, že to prehodnotia a nechajú hráčov sledovať svoje zdravie, "dodala semifinalistka turnaja.
Organizácia tennis Australia v reakcii uviedla, že usporiadatelia o záležitosti rokujú. "V súčasnosti na grandslamoch povolená nie je. Australian Open sa zúčastňuje diskusií o tom, ako by sa táto situácia mohla zmeniť."
Mužská svetová jednotka Alcaraz si musel dať dole náramok pred víťazným osemfinále proti Tommymu Paulovi. Známy kouč Patrick Mouratoglou povedal, že tenisu hrozí, že bude za ostatnými športovými odvetviami zaostávať.
"Ak pravidlá neumožnia hráčom monitorovať fungovanie tela počas zápasov, potom bude tenis zase raz najhorší z triedy. Carlos a jeho tím sa jednoducho len chceli správať profesionálne, "uviedol bývalý tréner Sereny Williamsovej.
Taktiež úradujúci víťaz Australian Open Sinner si musel dať dole náramok pred osemfinále, v ktorom zdolal iného Taliana Luciana Darderiho.
"Rozhodca sa ma hneď opýtal, či to je náramok. Keď som povedal, že áno, musel som si ho dať dole. Ale to je v pohode. Dajú sa nosiť aj iné veci (na monitorovanie kondície), ako napríklad vesta, ale tá je trochu nepohodlná.
Každopádne pravidlá sú pravidlá. Chápem a už to nosiť nebudem, "povedal zmierlivo štvornásobný grandslamový šampión.