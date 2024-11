ONLINE: Aryna Sabalenková - Cori Gauffová dnes, Turnaj majsteriek LIVE (semifinále)

Aryna Sabalenková, která letos vyhrála čtyři trofeje a stala se šampionkou Australian Open a US Open, si na Turnaji mistryň v Rijádu zajistila přezimování na postu světové jedničky. Rozhodl o tom především neúspěch Igy Šwiatekové, která nepostoupila ze skupiny, ale Sabalenková by i bez toho pravděpodobně post jedničky uhájila. Její výkony v Saúdské Arábii jsou totiž na vysoké úrovni.



Prokázala to už v základní skupině, kde první dva zápasy proti Čchin-wen Čeng a Jasmine Paoliniové vyhrála hladce ve dvou setech. Pak sice prohrála závěrečný duel s Jelenou Rybakinovou, ale v tu chvíli už věděla, že do semifinále postoupí z prvního místa ve skupině a zároveň, že má jistotu prvního místa světa až do ledna. Takže je otázkou, jestli v závěrečném zápase nebyl její výkon tak trochu ovlivněn těmito fakty. Je totiž pravdou, že na servise nebyla ani zdaleka tak dobrá jako v předchozích zápasech. Pokud si vybrala horší den, tak v pravý okamžik, když v podstatě proti Rybakinové o nic nešlo.



V semifinále ale bude muset Sabalenková zase pořádně zabrat. Narazí totiž na světovou trojku Coco Gauffovou, se kterou má vyrovnanou bilanci 3-3. Letos ji ovšem v obou vzájemných zápasech porazila, takže z tohoto pohledu má nespornou výhodu.



Gauffová v základní skupině porazila Jessicu Pegulaovou hladce 6:3, 6:2 a obdobně hladce si poradila i s Igou Šwiatekovou, kterou přehrála 6:3, 6:4. Na závěr sice prohrála s Barborou Krejčíkovou 5:7, 4:6, ale to i o místečko v semifinále nepřipravilo. Pouze to pro ni znamená, že bude muset hrát těžký zápas se Sabalenkovou.