Mal patriť k čiernym koňom turnaja. Najlepší Francúz sa odhlásil z Roland Garros

Francúzsky tenista Arthur Fils sa odhlásil z druhého grandslamového turnaja roka Roland Garros v Paríži.
Dôvodom je zranenie bedrového kĺbu, ktoré utrpel v 1. kole podujatia ATP Masters 1000 v Ríme.
Fils je momentálne francúzskou mužskou jednotkou, vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 19. miesto.
„Stále cítim bolesti v oblasti bedrového kĺbu. V uplynulých dvoch týždňoch som nemohol trénovať.
Môj zdravotný stav mi žiaľ neumožňuje štartovať na Roland Garros," citovala agentúra AP slová Filsa, ktorý vlani odstúpil z antukového vrcholu sezóny pre únavovú zlomeninu v dolnej časti chrbta.