Mal patriť k čiernym koňom turnaja. Najlepší Francúz sa odhlásil z Roland Garros

    Arthur Fils.
    TASR|23. máj 2026 o 17:08
    Francúzsky tenista Arthur Fils sa odhlásil z druhého grandslamového turnaja roka Roland Garros v Paríži.

    Dôvodom je zranenie bedrového kĺbu, ktoré utrpel v 1. kole podujatia ATP Masters 1000 v Ríme.

    Fils je momentálne francúzskou mužskou jednotkou, vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 19. miesto.

    „Stále cítim bolesti v oblasti bedrového kĺbu. V uplynulých dvoch týždňoch som nemohol trénovať.

    Môj zdravotný stav mi žiaľ neumožňuje štartovať na Roland Garros," citovala agentúra AP slová Filsa, ktorý vlani odstúpil z antukového vrcholu sezóny pre únavovú zlomeninu v dolnej časti chrbta.

