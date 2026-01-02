Argentínčania so skvelým úvodom na United Cupe. Španielka dostala kanára

Argentínskym tenistom vyšiel vstup do United Cupu. Na turnaji miešaných družstiev v Austrálii vyhrali svoj úvodný zápas, keď v piatkovom dueli A-skupiny v Perthe triumfovali nad Španielskom 3:0.
O úvodný bod sa postaral Sebastian Baez, ktorý si v RAC Arene poradil s Jaume Munarom v dvoch setoch 6:4, 6:4, následne pridala ďalší Solana Sierrová po víťazstve nad Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:4, 5:7 a 6:0.
VIDEO: Sierrová vyhráva posledný bod
Argentínčania tak mali isté víťazstvo už pred štvorhrou, v nej napokon zaznamenali tretí bod Maria Carleová s Guidom Andreozzim, ktorí zvíťazili nad dvojicou Yvonne Cavalleová-Reimersová, Inigo Cervantes 7:6 (6), 6:2.
United Cup - 2. január
Skupina A:
Španielsko - Argentína 0:3
Jaume Munar - Sebastian Baez 4:6, 4:6
Jessica Bouzasová Maneirová - Solana Sierrová 4:6, 7:5, 0:6
Inigo Cervantes, Yvonne Cavalleová-Reimersová - Guido Andreozzi, Maria Lourdesová Carléová 6:7 (6), 2:6