    Argentínčania so skvelým úvodom na United Cupe. Španielka dostala kanára

    Solana Sierrová
    Solana Sierrová (Autor: X/Cancha Central)
    TASR|2. jan 2026 o 09:44
    ShareTweet0

    O úvodný bod sa postaral Sebastian Baez.

    Argentínskym tenistom vyšiel vstup do United Cupu. Na turnaji miešaných družstiev v Austrálii vyhrali svoj úvodný zápas, keď v piatkovom dueli A-skupiny v Perthe triumfovali nad Španielskom 3:0.

    O úvodný bod sa postaral Sebastian Baez, ktorý si v RAC Arene poradil s Jaume Munarom v dvoch setoch 6:4, 6:4, následne pridala ďalší Solana Sierrová po víťazstve nad Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:4, 5:7 a 6:0.

    VIDEO: Sierrová vyhráva posledný bod

    Argentínčania tak mali isté víťazstvo už pred štvorhrou, v nej napokon zaznamenali tretí bod Maria Carleová s Guidom Andreozzim, ktorí zvíťazili nad dvojicou Yvonne Cavalleová-Reimersová, Inigo Cervantes 7:6 (6), 6:2.

    United Cup - 2. január

    Skupina A:

    Španielsko - Argentína 0:3

    Jaume Munar - Sebastian Baez 4:6, 4:6

    Jessica Bouzasová Maneirová - Solana Sierrová 4:6, 7:5, 0:6

    Inigo Cervantes, Yvonne Cavalleová-Reimersová - Guido Andreozzi, Maria Lourdesová Carléová 6:7 (6), 2:6

    Tenis

    Tenis

    Solana Sierrová
    Solana Sierrová
    Argentínčania so skvelým úvodom na United Cupe. Španielka dostala kanára
    dnes 09:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Argentínčania so skvelým úvodom na United Cupe. Španielka dostala kanára