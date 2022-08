Schmiedlová odplatila súperke prehru z Paríža, na US Open ide do druhého kola

NEW YORK. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V úvodnom kole zdolala Argentínčanku Nadiu Podoroskú 6:3, 6:2 a odplatila jej prehru z Roland Garros 2020.

Jej ďalšou súperkou bude Číňanka Šuaj Cang, ktorá vyradila tridsiatu nasadenú Švajčiarku Jill Teichmannovú.

Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Podoroskou a po rýchlom brejku si vybudovala náskok 3:0. Argentínčanka síce následne vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri hry sa stali korisťou Schmiedlovej.